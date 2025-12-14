В Будапеште состоялось открытие дискуссионной платформы "Тюркский мир - Запад: Геополитический диалог"

Рассказать друзьям

В престижном Дунайском институте Венгрии прошло открытие дискуссионной платформы "Тюркский мир - Запад: Геополитический диалог". Новая платформа призвана обсуждать возможности углубления экономического и политического партнерства между тюркскими государствами, Европейским союзом и США, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В работе форума приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных органов, зарубежных и местных аналитических центров, а также экспертных сообществ. Со стороны Казахстана на мероприятие прибыли представители Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Назарбаев Университета, которые активно участвовали в панельных сессиях, внося свой вклад в обсуждения.





Основная тема мероприятия касалась направлений сотрудничества между западными государствами и тюркским миром, а также анализа взаимодействия в сферах торговли, инфраструктурной связанности, энергетической безопасности и цепочек поставок стратегических ресурсов.





В своей речи посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы представил внешнеполитический курс Казахстана по вопросам перспектив политико-экономического сотрудничества между Организацией тюркских государств и Западом, подчеркнув важность стратегического партнерства Казахстана и Венгрии как связующего моста в евразийском пространстве и надежных партнеров региональной и глобальной стабильности.





Посол также рассказал о политике Казахстана по развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры, включая успешные результаты формирования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), отметив, что Средний коридор является важным проектом, соединяющим Запад и Восток. Он подчеркнул готовность Казахстана расширять сотрудничество в укреплении транспортной связанности и развитии мультимодальных грузовых маршрутов.





Особое внимание дипломат уделил роли Казахстана в вопросах энергетической безопасности Европы. Отметив потенциал Казахстана как мирового лидера по добыче углеводородов и урана, он выразил заинтересованность страны в расширении взаимодействия с европейскими государствами в традиционной и возобновляемой энергетике, а также в продвижении технологий производства "зеленого" водорода.





Среди актуальных направлений посол остановился на сотрудничестве в области стратегически важных минералов. Он подчеркнул, что Казахстан обладает значительными запасами таких ресурсов и может внести существенный вклад в диверсификацию глобальных цепочек поставок, что соответствует интересам ЕС и США.





Говоря о региональной кооперации, Сапарбекулы подчеркнул важность укрепления Организации тюркских государств как институциональной платформы для экономической интеграции и взаимодействия. Он высоко оценил активное участие Венгрии в деятельности ОТС в качестве наблюдателя и выразил уверенность в ее роли в расширении сотрудничества между ЕС и ОТС.





Форум продолжился тематическими панельными дискуссиями о перспективах сотрудничества США и государств Тюркского региона, укреплении энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок стратегических минералов и формировании структурного взаимодействия между ЕС и ОТС. Участники отметили, что устойчивый диалог играет важную роль в формировании надежных форм партнерства и укреплении общей экономической и стратегической стабильности.





Дунайский институт планирует регулярно проводить геополитический диалог по вопросам тюркско-западного сотрудничества с целью поддержки экспертного взаимодействия и развития межрегиональных форматов партнерства.