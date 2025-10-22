21.10.2025, 13:45 15791
Премьер-министром Японии впервые стала женщина Дополнено
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Токио. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Японии утвердил Санаэ Такаити в должности премьер-министра, сообщает РБК.
Санаэ Такаити ранее возглавила правящую Либерально-демократическую партию (ЛДПЯ). Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов.
Такаити стала первой женщиной в истории Японии на этом посту, отмечает издание.
Одной из ее первоочередных задач станет формирование нового кабинета министров. Хотя Такаити заключила коалиционное соглашение с ранее оппозиционной партией "Ниппон исин", они не имеют абсолютного большинства в парламенте.
Дополнено 21.10.2025, 18.39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьер-министра и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо Японии, сообщает Акорда.
Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Азербайджана Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, сообщили в Акорде.
Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.
Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество", - сказал Токаев.
Отдельно президент Казахстана отметил историческое значение декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами (...) Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть все: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Алиев в свою очередь выразил удовлетворение совпадением взглядов на обсуждаемые темы, а также нацеленность на укрепление союзнического взаимодействия двух стран.
Дополнено 21.10.2025, 15.00
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по случаю 20-летия подписания договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
В целом в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.
Дополнено 21.10.2025, 17.07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Азербайджана Ильхам Алиев посетили международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, сообщает пресс-служба Акорды.
Главам государств были продемонстрированы технологии Smart City, зона робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях. Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1800 IT-компаний и стартапов, включая более 460 с иностранным участием.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.
Ранее лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет - развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей", - подчеркнул Токаев.
Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и с удовлетворением отметил подъем казахско-азербайджанских отношений по всем направлениям.
Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства," - сказал президент Азербайджана.
Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах. Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, президент Азербайджана прибыл в Казахстан с госвизитом. Сегодня он примет участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.
Дополнено 21.10.2025, 13.17
Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву презентовали план развития ключевого транспортно-логистического маршрута, так называемого Среднего коридора, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.
Основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15-18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.
В ходе мероприятия главы государств были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.
Москва. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 22 октября в Москве, сообщает РИА Новости.
22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она рассказала, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Ранее предстоящий визит Токаева в Москву обсудили президенты России и Казахстана.
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил свой предстоящий визит в Москву, сообщает Акорда.
В частности, были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита.
Также в ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.
Напомним, Токаев в ноябре посетит Москву с государственным визитом.
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой - достижением долгожданного мира в секторе Газа, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
Как сообщалось ранее, Казахстан приветствует всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе.
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе, сообщила пресс-служба Акорды.
Указами главы государства:
Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения. Ранее послом являлся Данияр Сарекенов, он освобожден от должности;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Даулет Батрашев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике Ануарбек Ахметов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Тунис по совместительству.
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшем 10 октября 2025 года в Душанбе саммите главы государств СНГ приняли декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.
Энергетическая политика государств СНГ в последние годы неизменно направлена на развитие и углубление международного сотрудничества, которое должно опираться на прочную правовую основу, закрепленную в соответствующих международно-правовых актах. Одним из них призвана стать декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", - рассказали в исполкоме СНГ.
Документ является стратегической основой для развития взаимоотношений между государствами по обеспечению региональной энергетической безопасности и ориентирован на объединение усилий в деле сохранения баланса в этой отрасли в условиях современных вызовов и меняющейся мировой конъюнктуры.
Как пояснили в комитете, необходимость принятия декларации основывается на важности и взаимосвязанности задач обеспечения энергетической безопасности, доступности энергии и экологической устойчивости, ключевой роли энергетического комплекса как фундамента устойчивого функционирования экономики, социальной стабильности и национальной безопасности, а также экономической эффективности обеспечения внутренних потребностей государств СНГ в энергетических ресурсах за счет преимуществ регионального сотрудничества.
Положения декларации учитывают неотъемлемый суверенитет всех государств над своими естественными богатствами и ресурсами и права распоряжаться ими в соответствии со своими национальными интересами, законодательством и международными соглашениями, а также суверенное право государств самостоятельно определять структуры своих топливно-энергетических комплексов.
Документ определяет общие цели сотрудничества в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, которыми являются поддержание защищенности экономики и населения от экономических, техногенных, социальных, внешнеполитических, природных и киберугроз путем обеспечения внутреннего и внешнего спроса на энергетические ресурсы, надежного и устойчивого обеспечения потребителей энергоресурсами стандартного качества и услугами в сфере энергетики, эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, достижения максимальной устойчивости топливно-энергетического комплекса к негативным внутренним и внешним факторам, которые могут повлиять на обеспечение национальной безопасности государств - участников СНГ.
Принятие декларации позволит выработать общие подходы к созданию условий, обеспечивающих максимальное содействие по обеспечению и поддержанию в государствах - участниках СНГ энергетической безопасности", - добавили в комитете.
Ранее президент Казахстана предложил разработать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ.
Напомним, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан намерены синхронизировать энергосистемы
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В СНГ учрежден новый формат взаимодействия - "Содружество Независимых Государств плюс". Соответствующее решение было принято на заседании Совета глав государств СНГ 10 октября в Душанбе, информирует пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Формат "Содружество Независимых Государств плюс" станет платформой для сотрудничества стран СНГ с другими государствами, их объединениями и международными организациями, заинтересованными в установлении взаимодействия с Содружеством по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Решением определяется порядок приглашения и формат участия заинтересованных сторон в проводимых под эгидой Содружества мероприятиях, рассмотрения обращений об установлении взаимодействия по интересующим направлениям.
В частности, председательствующее в Содружестве государство во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ и при отсутствии возражений со стороны стран Содружества приглашает заинтересованные государства, их объединения и международные организации на проводимые под эгидой Содружества Независимых Государств мероприятия и заседания высших органов СНГ, не носящие закрытый характер, а также согласовывает формат их участия", - пояснили в исполкоме.
Совет глав государств поручил исполнительному комитету СНГ проинформировать Секретариат ООН и исполнительные органы других соответствующих международных организаций об учреждении нового формата.
Напомним, данный формат был инициирован президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В настоящее время идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве.
