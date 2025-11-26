Казахстан и Туркменистан обменялись пакетом межправительственных и межведомственных документов

Рассказать друзьям

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление, - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление, сообщает Акорда.





В присутствии глав государств члены официальных делегаций Казахстана и Туркменистана обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:





1. Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;





2. Соглашение о сотрудничестве в области миграции между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;





3. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана;





4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Туркменистана;





5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана по сотрудничеству в области ветеринарии;





6. Меморандум о взаимопонимании между Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Научно-исследовательским институтом зерновых культур Министерства сельского хозяйства Туркменистана;





7. План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2026-2027 годы;





8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы;





9. Меморандум между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом Балканского велаята Туркменистана о взаимопонимании в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества;





10. Меморандум о сотрудничестве в области науки между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Академий наук Туркменистана;





11. Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.