Прокладка канализации ЖК в Нур Алатау: внеплановую проверку инициируют в отношении подрядчика

Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении градостроительного контроля города Алматы, комментируя прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, сообщили, что в отношении подрядной организация компании Kaz Reality Group инициируется внеплановая проверка, передает корреспондент агентства.





Управлением в отношении подрядной организация ТОО "Kaz Reality Group" инициируется внеплановая проверка на предмет соблюдения требований закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и строительных норм Республики Казахстан", - говорится в ответе управления на запрос Kazakhstan Today .





При этом в ведомстве отметили, что у заказчика ТОО "Tenacity" имеется архитектурно-планировочное задание и согласованная схема трассы.





От заказчика ТОО "Tenacity" через электронный портал E-License поступило уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по объекту: "Наружные сети канализации" для объекта, расположенного по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, №55. У заказчика на вышеуказанный объект имеется архитектурно-планировочное задание от 04.10.2022 года и согласованная схема трассы от 26.02.2024 года, выданные управлением городского планирования и урбанистики города Алматы. Также рабочий проект получил положительное заключение экспертизы от 17.05.2024 года, выданное ТОО "Project Expertise XIII", - добавили в управлении.





В свою очередь в "Алматы Су" сообщили, что на данном участке сети канализации, состоящие на балансе предприятия, отсутствуют.





Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.





По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.





Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.





Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.





Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.





В ноябре в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.





Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.





В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау, в котором они требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне.





Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9-10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.





Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.





Алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.





По их словам, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.





Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.





В начале декабря жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ. Они заявили , что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания.





Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги. В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей.





Между тем жители задаются вопросом, на каком основании были согласованы работы в экологической зоне.





Также стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.





Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.





Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.





29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.





Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.