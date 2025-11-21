По единственной дороге: алматинцы возмущены прокладкой канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау

В компании подчеркнули, что проектом реконструкции не предусмотрено вмешательства в зеленый фонд рощи

Фото: Акимат Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "BAZIS-A" сделала заявление в связи с резонансной реконструкций рощи Баума в Алматы, передает корреспондент агентства.





Корпорация "BAZIS-A" выступает спонсором проекта реконструкции рощи Баума, выделив на эти цели 4,7 млрд тенге. Компания на постоянной основе участвует в реализации социально значимых проектов города, в том числе по благоустройству общественных пространств и строительству социальных объектов. Проект реконструкции рощи Баума разработан по заказу акимата города Алматы ТОО "Улмад". Корпорация "BAZIS-A" не принимала участия в разработке данной проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы осуществляет генеральный подрядчик - ТОО "СК Барлас Курылыс". Все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу", - уверяют с пресс-службе.





В компании подчеркнули, что проектом реконструкции не предусмотрено вмешательства в зеленый фонд рощи, в том числе санобрезка, уход или вырубка зеленых насаждений.





ТОО "СК Барлас Курылыс" не занимается санитарной обрезкой или сносом зеленых насаждений. Эти работы находятся в ведении государственного регионального природного парка "Медеу" Управления экологии и окружающей среды г. Алматы. В связи с заявлениями отдельных экоактивистов и журналистов о том, что профиль "СК Барлас Курылыс" не соответствует проводимым работам в роще, официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. "СК Барлас Курылыс" имеет необходимую лицензию, позволяющую выполнять все виды работ, а не только жилищное строительство. Компания имеет большой опыт не только благоустройства общественно-значимых территорий, но и возведения технически сложных объектов", - заявили в корпорации.





Также уточняется, что в рамках проекта проводятся такие работы, как устройство сетей электроснабжения для экологичного освещения, прокладка канализации для отведения дождевых и талых вод, обустройство оснований для пешеходных и технических дорог, детских и спортивных площадок.





Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили , что в роще будет проводиться санитарная обрезка.





Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.





По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.





Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.





Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.





В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.





Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.





Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org





Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).





Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.