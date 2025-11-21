20.11.2025, 12:59 42336
По единственной дороге: алматинцы возмущены прокладкой канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау
Фото: depositphotos.com
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы вновь выступили против прокладки канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Здесь ведь только адрес нахождения строительного объекта - жилой комплекс в Ерменсае, улица Торангы, 55. Нет ни схемы прокладки инженерных сетей, ни их характеристик, ни согласования с собственниками участков и других коммуникаций", - заявил один из местных жителей.
172 собственника дачных земельных участков и члена садоводческих товариществ СТ "Энергетик", СТ имени Дзержинского, ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф-1-сад" обратились с коллективным заявлением к акиму Алматы Дархану Сатыбалды, прокурору мегаполиса Серику Карипбекову и главе АО "Алатау Жарык Компаниясы" Абаю Асылову, в котором выступают против использования внутренней единственной дороги и территории для прокладки канализации жилого комплекса другого района.
Территории наших садоводческих товариществ, согласно градостроительному регламенту Алматы и классификатору видов и типов зон, относятся к зоне дачных и садоводческих земель, а улица Дзержинского, согласно закону "Об автомобильных дорогах", относится к типу внутрихозяйственной дороги, единственной, которая обеспечивает доступ к земельным участкам всех садоводств и обслуживается силами и за счет средств садоводческих товариществ. Данная подземная напорная канализация не предназначена для целей обслуживания потребностей наших садоводств, противоречит функциональному назначению обозначенной зоны, не обеспечивается ее безопасной эксплуатацией и может повлечь катастрофические последствия для района, что в целом исключает возможность для ее прокладки по внутренней территории садоводств", - утверждают местные жители в своем заявлении.
Также, по их мнению, основным препятствием для прокладки подземной канализации является наличие по всей протяженности улицы Дзержинского подземного высоковольтного электрокабеля.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
С заявление местных жителей и всей документацией можно ознакомится по ссылке.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
20.11.2025, 14:49 35281
Реконструкция рощи Баума: стройкомпания сделала заявление
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "BAZIS-A" сделала заявление в связи с резонансной реконструкций рощи Баума в Алматы, передает корреспондент агентства.
Корпорация "BAZIS-A" выступает спонсором проекта реконструкции рощи Баума, выделив на эти цели 4,7 млрд тенге. Компания на постоянной основе участвует в реализации социально значимых проектов города, в том числе по благоустройству общественных пространств и строительству социальных объектов. Проект реконструкции рощи Баума разработан по заказу акимата города Алматы ТОО "Улмад". Корпорация "BAZIS-A" не принимала участия в разработке данной проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы осуществляет генеральный подрядчик - ТОО "СК Барлас Курылыс". Все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу", - уверяют с пресс-службе.
В компании подчеркнули, что проектом реконструкции не предусмотрено вмешательства в зеленый фонд рощи, в том числе санобрезка, уход или вырубка зеленых насаждений.
ТОО "СК Барлас Курылыс" не занимается санитарной обрезкой или сносом зеленых насаждений. Эти работы находятся в ведении государственного регионального природного парка "Медеу" Управления экологии и окружающей среды г. Алматы. В связи с заявлениями отдельных экоактивистов и журналистов о том, что профиль "СК Барлас Курылыс" не соответствует проводимым работам в роще, официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. "СК Барлас Курылыс" имеет необходимую лицензию, позволяющую выполнять все виды работ, а не только жилищное строительство. Компания имеет большой опыт не только благоустройства общественно-значимых территорий, но и возведения технически сложных объектов", - заявили в корпорации.
Также уточняется, что в рамках проекта проводятся такие работы, как устройство сетей электроснабжения для экологичного освещения, прокладка канализации для отведения дождевых и талых вод, обустройство оснований для пешеходных и технических дорог, детских и спортивных площадок.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
19.11.2025, 17:26 98246
В Казахстане 132 школы перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова рассказала, в каких регионах школьные классы перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, передает корреспондент агентства.
Решение о переводе на дистанционный формат обучения принято в семи регионах. По республике на дистанционный формат переведено 1469 классов в 132 школах. Идет точечное направление на дистанционное обучение тех классов, где в один инкубационный период отсутствуют более 30% детей по заболеваемости ОРВИ", - проинформировала Сархат Бейсенова.
Она уточнила, что в Астане на дистанционное обучение переведено 182 класса в 24 школах, в ВКО - 204 класса в 57 школах, в области Абай - 276 классов в 21 школе, в Жамбылской области - 598 классов в 14 школах, в Костанайской области - 168 классов в 12 школах, в Акмолинской области - 25 классов в 3 школах и в Карагандинской области 20 классов в одной школе.
Ранее в Минздраве сообщили, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тысячи случаев ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%. Кроме того, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.
19.11.2025, 14:36 118966
За судьбу Алматинского ипподрома опасаются жители города - депутат
Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем депутатском запросе высказал опасения, что ипподром города Алматы перенесут в область, а его территорию застроят очередными жилыми комплексами, передает корреспондент агентства.
По словам депутата, среди горожан и общественников возникают разговоры и опасения, что Алматинский ипподром перенесут в область, а его территорию размером в 5 гектаров застроят многоквартирными ЖК.
Мы так потеряли Шымкентский ипподром, который в 2023 году постановлением акимата был предоставлен СПК для для реализации инновационных проектов. В итоге он был отчужден строительной компании, которая застроила ипподром элитными жилыми комплексами", - рассказал депутат.
По данному случаю в рамках республиканской земельной комиссии была инициирована проверка. Были выявлены нарушения земельного законодательства, акимату было вынесено предписание.
После его неисполнения был подан иск в суд отмене решения акимата. Суд встал на сторону застройщика, и мы потеряли Шымкентский ипподром. Не будет ли так, что территория алматинского будет отдана на откуп застройщикам? Алматинцы потеряют не только старый спортивно-конный комплекс, но и очередную зону рекреации и массового отдыха", - спросил депутат.
Также депутат поднял вопрос о затягивании демонтажа жилых комплексов, которые должны быть снесены по решению суда.
Начну с жилого комплекса "Швейцария" в Бостандыкском районе Алматы, где пострадали 150 дольщиков! Пять пятиэтажных жилых домов возведены на земельном участке с целевым назначением "для ведения садоводства", жилые дома возводились без исходных и разрешительных документов на строительство. Под стражу заключен застройщик и все. Но почему под следствием только застройщик (...)Уголовное дело в отношении застройщика было возбуждено в 2022 году, в 2023 году вышло решение суда о сносе жилого комплекса "Швейцария", но "Отбасы банк" продолжал заключать договоры и выдавать кредиты граждан на приобретение квартир в комплексе, который к этому моменту по решению суда подлежал сносу. Из-за действий банкиров "Отбасы банка" более прогорели более 50 граждан, которые заключили договоры, вложили свои кровные деньги в жилые дома, которые к этому моменту по решению суда должны быть снесены!" - возмутился Базарбек.
Также с 2023 года не могут снести ЖК "Монблан".
Собственник земельного участка всячески препятствует судебным исполнителям и ГАСК в сносе, вплоть до перекрытия спецтехникой заезда. Пока, мы верим ГАСК и судебным исполнителям что повинен застройщик, но если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то мне придется официально утверждать, что судисполнители препятствуют сносу ЖК. Аналогичная ситуация сейчас по 20 жилым комплексам, которые по решениям судов должны быть снесены, но не сносятся", - заявил мажилисмен.
Ранее общественники Алматы выразили обеспокоенность, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства, а сама роща из природного памятника превратиться в городской парк.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Горожане предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
19.11.2025, 11:44 156736
В Казахстане запретят использовать договоры ГПХ вместо трудовых договоров
Данная норма направлена на защиту законных прав работников
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении инициированные депутатами поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Предусматривается запрет на заключения договора с физическим лицом гражданско-правового характера при наличии хотя бы одного признака трудовой деятельности. Данная норма направлена на защиту законных прав работников", - говорится в сообщении.
Помимо этого, содержание коллективного договора предлагается дополнить обязательными условиями по установлению положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии и должности.
При назначении пенсионных выплат по возрасту неработающим отцам будет зачтено в трудовой стаж время фактического ухода за малолетними детьми. Соответствующие поправки депутаты намерены внести в Социальный кодекс", - заявили в пресс-службе.
Также законопроектом по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников предполагается детальное регулирование порядка привлечения и участия в работе согласительной комиссии посредника.
Правила определения степени тяжести производственной травмы будет утверждать уполномоченный орган в области здравоохранения", - добавили в мажилисе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут подписывать трудовой договор дистанционно за пять минут.
19.11.2025, 11:25 159616
Нацбанк сохранит порог ставки по ипотеке на уровне 25% Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сохранит предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке на уровне 25%, сообщил на заседании правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
В связи с ростом стоимости денег временно будет сохранено предельное значение ГЭСВ по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года. Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора", - пояснил Тимур Сулейменов.
Вместе с тем, по его словам, будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года.
Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением", - отметил глава Нацбанка.
Кроме того, отметил он, для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек будут разработаны подходы по регулированию рынка рассрочек и услуг "покупай сейчас - плати потом".
Будут приняты меры по вовлечению средств банков второго уровня в финансирование экономики. Совместно с АО "НУХ "Байтерек" и Агентством будут прорабатываться механизмы вовлечения ликвидности банков второго уровня в кредитование бизнеса. Национальный банк рассматривает возможность инвестирования активов Единого накопительного пенсионного фонда исключительно на рыночных условиях", - добавил Тимур Сулейменов.
Дополнено 19.11.2025, 12.25
Для повышения эффективности денежно-кредитной политики продолжится реализация дополнительных мер по связыванию и изъятию избыточной ликвидности, а также по укреплению монетарной нейтральности, сообщил на заседании правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
С сентября текущего года вступили в силу обновленные нормативы минимальных резервных требований. По итогам первого этапа профицит ликвидности сократился с 7,7 до 5,8 трлн тенге. Вместе с тем объем резервов банков вырос с 0,8 до 2,6 трлн тенге. На втором этапе общий объем изъятой ликвидности достигнет 3,5 трлн тенге, на третьем - 3,9 трлн тенге", - заявил он.
Также для повышения эффективности операционного ориентира денежного рынка будет расширена программа выпусков краткосрочных нот в 3 раза, до 1,5 трлн тенге.
С начала 2025 года введен механизм зеркалирования валютных операций, позволяющий компенсировать эмиссионный эффект от покупок золота и валютных поступлений. За десять месяцев 2025 года изъято 2,7 трлн тенге. До конца года планируется дополнительно изъять около 1 трлн тенге", - добавил Тимур Сулейменов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены вновь отложить снижение предельной ставки по ипотеке с 25% до 20%.
18.11.2025, 19:52 210291
Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер награждена посмертно
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью "Ерлігі үшін", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. 18 ноября стало известно, что 23-летняя фельдшер скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы, могут привлечь к ответственности.
18.11.2025, 17:14 216166
Пожар в Туркестанской области: трое пострадавших в реанимации
Фото: Depositphotos
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии и дал поручения по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе правительства.
Трое госпитализированных находятся в реанимации. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших 1986 года рождения выбрался из дома самостоятельно. Его состояние оценивается как тяжелое с ожогами 12% поверхности тела. Еще двое пострадавших 1991 и 2018 годов рождения были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ. Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям погибших оказывается вся необходимая помощь.
Причина пожара устанавливается. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК. На месте пожара работает оперативная группа из числа руководителей комитета противопожарной службы и управления дознания.
Вице-премьер поручил акимату и Министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения - держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану. Министерству внутренних дел - взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов - провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей СУСН, общежитий и хостелов. В ходе рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Туркестанской области погибли 12 человек, девять из них были детьми. По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
18.11.2025, 13:48 197281
Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер скончалась в реанимации
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова сообщила о кончине 23-летней фельдшера скорой помощи, пострадавшей при спасении людей из-под обрушившегося фасада жилого дома.
С глубоким прискорбием сообщаю, что 18 ноября ушла из жизни наша коллега - фельдшер, получившая тяжелые травмы при исполнении своих профессиональных обязанностей. Оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, она сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжелом состоянии", - написала глава столичного управздрава в соцсетях.
Она рассказала, что с 8 ноября врачи боролись за ее жизнь, делая все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Это невосполнимая утрата для всей нашей медицинской семьи. Она была преданной своему делу, смелой, отзывчивой - настоящим профессионалом, который до последнего момента оставался на своем посту, помогая людям", - добавила Рустемова.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы могут привлечь к ответственности.
