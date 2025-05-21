В Казахстане проверки школьных столовых сократились в 23 раза

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане количество проверок школьных столовых сократились в 23 раза, - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане количество проверок школьных столовых сократились в 23 раза, сообщает пресс-служба правительства страны.





По ее словам, в 2025 году проверена 191 школа, включая 54 пищеблока. Это в 23 раза меньше, чем в прошлом учебном году, когда проверки проводились внепланово по поручению прокуратуры.





Несмотря на сокращение числа проверок, были выявлены системные нарушения, среди которых аварийное состояние зданий, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, перегруженность школ и неудовлетворительные санитарно-технические условия", - отметили в пресс-службе.





В частности, по результатам проверок выдано 150 предписаний, наложены штрафы на сумму более 12,7 млн тенге, отстранен от работы 31 человек, а шесть дел передано в суд.





Акмарал Альназарова также отметила, что обеспокоенность вызывают случаи пищевых отравлений среди школьников, в частности в Мангистауской области. В связи с чем возникла необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.





По данным правительства, на сегодня Минздрав разработал новые меры контроля, которые включают:





придание особого статуса объектам с пребыванием детей;

отказ от предварительного уведомления при проверках;

внедрение системы регулярных мониторинговых визитов для приведения условий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами.





Кроме того, в ходе заседания министр здравоохранения представила новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону, которые вводятся с 1 сентября 2025 года в организациях образования.





Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона, в частности предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний", - отметила Акмарал Альназарова.





По словам министра, эта норма будет способствовать снижению неинфекционных заболеваний, в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%.





Также, по данным Минздрава, в стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, впервые внедрено понятие "индекс несъедаемости", который позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.





Новый стандарт питания распространяется на объекты образования и детские дошкольные объекты", - добавили в пресс-службе.





Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.



