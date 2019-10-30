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Запрещаю заниматься проектом "Кок Жайлау" - Токаев

29.10.2019, 16:28 8857
Запрещаю заниматься проектом "Кок Жайлау" - Токаев
Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в ходе совещания по вопросам развития города Алматы поставил точку в вопросе строительства горнолыжного курорта в Кок Жайлау, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я запрещаю заниматься этим проектом. Тем более против него выступают все профессиональные экологи", - заявил глава государства.
 
Кроме того, президент напомнил, что Алматы находится в селеопасной зоне.
 

Горожане хорошо помнят последний сель. И это их справедливо беспокоит. Необходимо начать строительство плотин в ущельях "Аксай" и "Аюсай", обеспечив полную селевую безопасность в городе", - сказал глава государства.


Большое внимание в ходе совещания Касым-Жомарт Токаев уделил состоянию экологии города и качеству воздуха. Он поручил завершить перевод общественного транспорта на газ и иные экологичные виды топлива, осуществить газификацию частного сектора города и пригородной зоны, взять на контроль незаконную вырубку деревьев, яблоневых садов, а также активизировать работу по озеленению города и возрождению алматинского апорта.
 
 
Как сообщалось ранее, общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу продолжается в Алматы уже более восьми лет. На заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". 
 

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