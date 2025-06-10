Как будут кормить детей в школьных столовых: утвержден новый стандарт питания

Меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработан и утвержден новый стандарт школьного питания и многовариантное типовое меню, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года, - В Казахстане разработан и утвержден новый стандарт школьного питания и многовариантное типовое меню, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает Министерство просвещения Казахстана.





Меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок. Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания", - проинформировала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова.





Отмечается, что документ направлен на формирование единых подходов к организации питания в дошкольных, средних, технических и профессиональных, а также образовательно-оздоровительных организациях.





Согласно новому стандарту в рационе будут значительно снижено содержание сахара, соли и жиров, исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запаха и т.д.), увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.





В Минпросвещения отметили, что в малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта (йогурта), сезонного фрукта и напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод).





В настоящее время проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания и членов бракеражной комиссии. В последующем запланировано обучение сотрудников детских дошкольных организаций. Разработанное меню размещено на официальном сайте Комитета санэпидконтроля и направлено в Министерство просвещения для информирования управлений образования и субъектов бизнеса", - добавили в пресс-службе.





Напомним, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность случаями пищевых отравлений среди школьников, в частности в Мангистауской области. В этой связи, по ее словам, возникла необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.





Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.



