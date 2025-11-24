В Казахстане планируют расширить список социально значимых товаров

Фото: primeminister.kz

Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном совещании по стабилизации инфляции, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, представили предварительные результаты анализа продовольственной корзины на предмет возможного расширения перечня социально значимых товаров, сообщает пресс-служба правительства





Третья неделя ноября прошла с нулевым ростом цен на социально значимые продукты питания. Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, в октябре наибольший вклад в продовольственную инфляцию дали помидоры (15,8%), мясной фарш (3%), говядина бескостная (2,2%), конина с костями (1,5%), огурцы (7,4%), рыба свежая (2,6%), бананы (2,8%) и другие продукты питания. При этом в годовом выражении, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, помидоры подешевели на 36,6%, огурцы - на 43,4%.





По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но не входят в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие. Среди них есть как товары с высокой долей импорта, а так и те, цены на которые влияют в основном на месячную, но не годовую инфляцию. Из этого списка мы определили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом", - отметила Айжан Бижанова.





Для предпринимателей расширение перечня означает соблюдение установленных требований: прозрачность сделок, оформление договоров, выпуск счетов-фактур и пробитие фискальных чеков, а также соблюдение предписанной законодательством торговой надбавки не более 15%.





Эти меры направлены на обеспечение прозрачности оборота наиболее востребованных продуктов питания и минимизацию влияния непродуктивных посредников на конечную цену.