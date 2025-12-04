Кладут асфальт прямо на землю: жители микрорайона Нур Алатау просят акимат вмешаться в работу подрядчика  

Фото: Kaspi.kz

Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Старое - не значит нерабочее. Вот и схема мошенничества с продажей несуществующих автомобилей, казалось бы, старая, но люди продолжают на нее попадаться. Рассказываем, как она работает и как вычислить обманщиков в два счета.





Заманчивое объявление





Как правило, в этой схеме мошенники орудуют на сайтах бесплатных объявлений по продаже автомобилей. Иногда вместо авто может быть квартира или дом, но в целом схема обмана остается одной и той же. Мошенники размещают объявление с привлекательными фотографиями товара и заманчивым описанием. Цену они намеренно занижают. Так, хороший автомобиль, не требующий вложений, может стоить в полтора, а то и два раза дешевле таких же машин на рынке.





Все логично





Осторожным покупателям мошенники называют вполне "логичную" причину для низкой цены на хорошее авто. Например "подарили новую, эта стала не нужна", или "переезжаю, нужно продать побыстрее". Этим мошенники усыпляют бдительность потенциальных жертв.





Покупка вслепую





На просьбу сначала посмотреть товар, будь то квартира или машина, мошенники отвечают отказом и вполне логично его объясняют. Чаще всего говорят, что находятся за пределами города и страны, и для того, чтобы показать товар, им нужно время и, нередко, деньги на дорогу.





Убеждение





Для того, чтобы развеять все сомнения у потенциальной жертвы, мошенники отправляют множество фотографий и видео товара. Так человек убеждается, что квартира или машина, которую он хочет купить, реальна и выглядит именно так, как заявляет продавец. Еще мошенники могут высылать фото "документов", якобы подтверждающих факт владения указанной квартирой или машиной.





Ажиотаж





Как правило после того, как у потенциальной жертвы не осталось никаких сомнений, мошенники заявляют о том, что них уже скопилось изрядное количество желающих купить товар. И совершенно не факт, что именно вы станете тем, кто в итоге успеет приобрести заветное авто или жилплощадь.





Предоплата





Чтобы не упустить выгодную сделку, мошенники предлагают отправить им предоплату. Якобы, получив задаток, лже-продавец откажет всем остальным потенциальным покупателям и заключи сделку именно с вами.





Не сложно догадаться, что именно после получения денег, мошенники перестают выходить на связь, а обманутый покупатель остается наедине с разбитыми мечтами и опустевшим кошельком.





Как же обезопасить себя?





К счастью, избежать подобной ситуации совсем не сложно. Достаточно соблюдать несколько простых правил:





Будьте бдительны, если видите слишком заманчивые предложения. Если продавцу действительно нужно срочно продать квартиру или машину, цена вполне может быть чуть ниже рыночной, а вот скидка в полтора или два раза - огромная редкость.

Не верьте историям о небывалом ажиотаже. Если вас торопят с принятием решения вынуждают конкурировать с другими покупателями - это "красный флаг".

Не доверяйте фотографиям документов, которые присылают вам продавцы товара. Их без труда можно подделать так, что отличить их невооруженным глазом будет невозможно. С документами лучше ознакомиться лично в офлайн формате или же попросить продавца предоставить их официальные цифровые версии через сервисы eGov или Kaspi.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь вносить авансы и предоплаты за товар, которого вы не видели. В лучшем случае, товар может просто не оправдать ваших ожиданий, а в худшем и вовсе оказаться выдумкой мошенников.





