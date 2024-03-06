В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов

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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в пять баллов произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.





Землетрясение произошло в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила пять баллов.





В МЧС РК подчеркнули , что в Алматы незамедлительно была запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов.









Также по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, однако сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков.





После землетрясения начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев обратился к жителям и гостям мегаполиса и призвал их не поддаваться панике.









В Алматы произошло землетрясение. Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: "Внимание всем!", включите доступные средства оповещения", - сообщил Нурлан Атыгаев.





Дополнено 04.03.2024, 11.50





Жители Алматинской области также почувствовали землетрясения силой пять баллов, жители области Жетысу - два балла, сообщили в МЧС РК.





Дополнено 04.03.2024, 13.30





Алматинцы в соцсетях делятся фото и видео повреждений, вызванных сильным землетрясением.





t.me/kris_p_almaty_official/ЖК Керемет









Генеральный директор Atameken Business Сахариянов Канат показал кадры разрушений в офисе.





Instagram/kanatsakhariya





Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.



