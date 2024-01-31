Антикор изучает обоснованность затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах

Проверят расходование бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 годы во всех сейсмоопасных регионах

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Антикоррупционной службы Казахстана Асхат Жумагали провел оперативное - Председатель Антикоррупционной службы Казахстана Асхат Жумагали провел оперативное совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по реализации поручения главы государства по изучению ситуации с системой оповещения о землетрясениях.





После поручения президента проверить, куда были затрачены средства, выделенные на систему оповещения о землетрясениях, специальная группа сотрудников агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка.





Председатель антикоррупционного ведомства поручил провести мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности за период с 2018 по 2023 годы во всех сейсмоопасных регионах.





Наряду с городом Алматы к ним отнесены Шымкент, области Абай и Жетысу, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области.





В ходе мониторинга предусмотрено изучение результатов проверок контрольно-надзорных органов, судебно-следственной практики, заключения научных организаций и соблюдение требований сейсмической безопасности в ходе строительства в этих регионах, анализ обращений граждан и публикаций в СМИ", - рассказали в Антикоре, отметив, что в рамках мониторинга будут изучены и другие вопросы обеспечения сейсмической безопасности.





Напомним, в ходе совещания по вопросам сейсмической безопасности Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу МЧС и подчеркнул, что во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались неготовыми к незамедлительным мерам.





Сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.



