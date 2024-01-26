Токаев министру по ЧС: Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной

Фото: Акорда

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Произошедшее в Алматы землетрясение выявило массу недочетов в работе МЧС страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова и поставил перед министерством задачу критически переосмыслить свою деятельность.





На совещании по вопросам сейсмобезопасности президент, обращаясь к Сырыму Шарипханову, отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.





Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и в целом к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет. Администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы", - сказал президент.





Также президент обратился к жителям города Алматы.





Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", - подытожил глава государства.





Ранее президент поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе проверить, на что были потрачены бюджетные деньги, выделенные на систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы.





Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Депутаты на заседании мажилиса отметили , что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.



