Изнасилование и поджог в Туркестанской области: начальник ДП региона сделал заявление

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Тараз. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении Т., Д., И., К. и И., обвиняемых в совершении мошеннических действий в отношении 130 граждан, сообщает пресс-служба - Суд № 2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении Т., Д., И., К. и И., обвиняемых в совершении мошеннических действий в отношении 130 граждан, сообщает пресс-служба суда





Подсудимая Т. совместно с соучастниками Д., И., К. и И. оформляла онлайн-кредиты на имя потерпевших, а затем путем обналичивания товара приобретала право на чужое имущество.





В результате преступных действий осужденных пострадали 130 граждан, причинен материальный вред на сумму более 246 млн тенге.





Вина подсудимых была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и другими вещественными доказательствами.





Суд признал подсудимую Т. виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.





Д., К. и И. признаны виновными, и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.





Осужденная И. признана виновной и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.





В ходе судебного разбирательства ущерб был частично возмещен.



