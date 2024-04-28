27.04.2024, 09:20 44041

Изнасилование и поджог в Туркестанской области: начальник ДП региона сделал заявление

В селе Загамбар обстановка стабильная
Изнасилование и поджог в Туркестанской области: начальник ДП региона сделал заявление
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов на своей странице Facebook заявил, что в социальных сетях распространяется недостоверная информация вокруг происшествия, имевшего место 24 апреля в селе Загамбар Толебийского района региона.

24 апреля по заявлению об изнасиловании несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - также несовершеннолетний задержан и взят под стражу. Назначены экспертизы, уголовное дело будет направлено в суд", - сказал Мурат Кабденов.


Он добавил, что 25 апреля в полицию поступило сообщение о ряде поджогов чужого имущества. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогу установлены, задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Под руководством акима области, а также руководителями соответствующих органов проведен сход с жителями поселка. В настоящее время в селе Загамбар обстановка стабильная", - добавил глава ДП региона.


Кабденов подчеркнул, что информация о том, что "задержаны несколько школьников, якобы потерпевшая беременна и изнасилована несколькими парнями", не соответствует действительности.

Ряд авторов, распространивших ложную информацию, установлены, в отношении них принимаются меры административного и уголовного характера", - сообщил глава ДП.

 

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27.04.2024, 16:53 30066

Мошенники обманули 130 жителей Жамбылской области на 246 млн тенге

В ходе судебного разбирательства ущерб был частично возмещен
Тараз. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении Т., Д., И., К. и И., обвиняемых в совершении мошеннических действий в отношении 130 граждан, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимая Т. совместно с соучастниками Д., И., К. и И. оформляла онлайн-кредиты на имя потерпевших, а затем путем обналичивания товара приобретала право на чужое имущество.

В результате преступных действий осужденных пострадали 130 граждан, причинен материальный вред на сумму более 246 млн тенге.

Вина подсудимых была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и другими вещественными доказательствами.

Суд признал подсудимую Т. виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Д., К. и И. признаны виновными, и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Осужденная И. признана виновной и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства ущерб был частично возмещен.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники за два месяца обманули казахстанцев на сумму более 4 млрд тенге. Самым распространенным способом совершения мошенничества остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах.
 
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Теги:СудПриговормошенники
26.04.2024, 18:20 80041

В Уральске учителя убили в собственной квартире   

Дело расследуется по статье "Убийство"
В Уральске учителя убили в собственной квартире
Фото: Polisia.kz
Уральск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске учителя начальных классов убили в собственной квартире.

Дело расследуется по статье 99 (Убийство). Другие подробности они не разглашали, так как идут оперативно-розыскные мероприятия", - информирует портал "Мой город" со ссылкой на департамент полиции ЗКО.


По словам соседей, покойная была добрым, ответственным и отзывчивым человеком.


Она была очень хорошей женщиной. Работала в школе учителем начальных классов. В этом году ей должно было исполниться 60 лет, она прекрасно выглядела, совсем не на свой возраст. Я в шоке, в голове не укладывается эта картина перед глазами", - заявила старшая по дому Алия Искалиева.


Между тем в городском отделе образования отметили, что женщина была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем - 40 лет, из них 35 лет она проработала в одной школе.

Ранее охранника жилого комплекса жестоко убили в Алматы.
 
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Теги:УбийствоУральскУчитель
26.04.2024, 17:05 86276

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы

Его признали виновным по двум статьям
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подсудимого по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Алматы приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Д.Ахметжанов признан виновным в хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Он приговорен к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.

С подсудимого постановлено взыскать в пользу потерпевшей К. материальный ущерб в сумме 6 397 250 тенге и моральный ущерб в размере 5 000 000 тенге. В пользу потерпевшего Б. моральный ущерб в размере 10 000 000 тенге", - добавили в суде.


Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.

Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован, на него заведено уголовное дело.

 
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Теги:ДТПАвтобусПриговорАлматы
26.04.2024, 16:23 87486

Убившая более пятидесяти косуль группа браконьеров осуждена в СКО

Преступники получили от 8 до 11 лет тюрьмы
Петропавловск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых жителей Петропавловска приговорили к длительным тюремным срокам за незаконную охоту на косуль.

Государственное обвинение доказало, что 4 жителя города Петропавловска в период с осени 2022 года по февраль 2023 года совершили незаконный отстрел 53 косуль в окрестностях областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 миллионов тенге, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что в суде обвиняемые свою вину не признали.

Суд приговорил всех браконьеров к реальному лишению свободы от 8 до 11 лет, взыскав с них причиненный материальный вред.

Напомним, более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области.

 
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Теги:КосулябраконьерствоПриговор
26.04.2024, 12:38 96386

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

В ходе обыска изъяты психотропные вещества весом более 33 кг
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Акмолинской области ликвидирована крупная нарколаборатория, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Гражданин Х., руководствуясь инструкцией куратора, нашел для организации подпольной лаборатории частный дом, собрав все необходимые компоненты и оборудование для незаконного изготовления психотропных веществ и их аналогов. В ходе проведения обыска в указанной лаборатории обнаружены и изъяты психотропные вещества весом более 33 кг, химические жидкости весом более 31 кг, приспособления, лабораторные приборы и аналоги психотропных веществ, расфасованные в контейнеры", - сообщили в ведомстве.


Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил наркодельца к 11 годам лишения свободы, а также конфисковал у него машину и частный дом.

Ранее в Алматинской области у организатора нарколаборатории изъяли тонну прекурсоров и 25 кг "синтетики". Также крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали в Илийском районе Алматинской области. При обыске изъято более 45 кг мефедрона и 28 тысяч долларов.
 
26.04.2024, 11:12 99556

Ущерб - миллиард тенге: автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане

В незаконной деятельности участвовали семь полицейских и 17 посредников
Ущерб - миллиард тенге: автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане
Фото: pexels.com
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор членам организованной преступной группы, незаконно регистрировавшим ввезенные из-за рубежа машины.

3 руководителя ОПГ создали преступную группу и руководили ею с использованием служебного положения. Участники ОПГ в количестве 5 лиц участвовали во многих сделках, получали часть денежных средств. 17 посредников участвовали в оформлении автомашин, покупая их в телеграм-чатах, и перепродавали документы на автомашины", - сообщает пресс-служба суда.


С декабря 2021 года по май 2022 года незаконно зарегистрировано 312 автомашин.

Также членами ОПГ незаконно зарегистрировано 150 машин, из которых 73 - с правым рулем и 77 - фактически не ввезены на территорию РК", - уточнили в суде.


Таким образом, подсудимые причинили государству крупный ущерб в виде неуплаты положенных сборов и платежей. Они также вводили в интегрированную информационную систему ЦОНа и МВД заведомо ложную информацию об автомашинах и проведенных сделках по их купле-продаже.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Подсудимые, не признав предъявленное обвинение, просили их оправдать. Представители потерпевших, поддержав обвинение, просили удовлетворить гражданский иск.

Приговором суда трем руководителям ОПГ назначено наказание по 9 лет лишения свободы каждому.

5 участников ОПГ получили по 6 лет лишения свободы.

Один из посредников осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы, второй приговорен к году лишения свободы, третий - к 6 месяцам лишения свободы.

Еще 14 посредников получили наказание по 2 года 6 месяцев ограничения свободы каждому.

4 сотрудника полиции приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Еще трое полицейских получили наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.

Несколько подсудимых освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.
 
26.04.2024, 08:46 106746

Лжеполицейских задержали в Шымкенте  

Подозреваемые вымогали деньги у жителей города
Лжеполицейских задержали в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте подразделением по борьбе с организованной преступностью задержаны трое мужчин, которые завладели крупной суммой денег у жителей города, сообщает Polisia.kz.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за "покровительство". У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.


По его словам, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы", - отметил представитель МВД.


 
25.04.2024, 19:52 113721

Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте

Общий вес изъятого наркотика составил 3,5 кг
Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает Polisia.kz.

20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг.

Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.

Ранее в АФМ сообщили, что более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область.
 
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Теги:НаркотикиизъятиеШымкент

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