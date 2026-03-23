Казахстанский теннисист пробился в третий круг супертурнира в Майами
Майами. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский теннисист Александр Шевченко сотворил главную сенсацию второго круга турнира серии "Мастерс" в Майами, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Казахстанец одержал победу победу над представителем США, девятой ракеткой мира Беном Шелтоном. Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.
Первые две партии прошли в абсолютно равной борьбе и завершились тай-брейками. В решающем сете ключевым моментом стал брейк Шевченко во втором гейме - он оказался единственным за всю встречу, но именно этот успех позволил Александру довести матч до победы. Стоит отметить, что теннисисты встретились на корте впервые и американец явно не ожидал столь мощного сопротивления", - говорится в информации.
В третьем круге Miami Open Александру Шевченко предстоит встреча с французом Юго Умбером (34-я ракетка мира).
16.03.2026, 10:09 29666
Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры с двумя медалями
Милан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - XIV зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.
Ербол Хамитов завоевал историческое золото. В соревнованиях по парабиатлону на дистанции 4,5 км (гонка преследования) казахстанский паралимпиец показал блестящий результат и завоевал золотую медаль.
Кроме того, в финале соревнований по пара лыжным гонкам Ербол Хамитов также продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль.
Данный результат стал подтверждением высокого потенциала национальной сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Достижения спортсмена стали итогом многолетней подготовки, системной поддержки государства, работы тренерского штаба и слаженной работы всей команды. В рамках подготовки к Паралимпийским играм с начала 2025 года для национальной команды было запланировано семь учебно-тренировочных сборов, из которых два прошли на территории Казахстана и пять - за рубежом. Для повышения эффективности тренировочного процесса на контрактной основе был приглашен тренер-консультант по пара лыжным гонкам и пара биатлону Роман Александрович Петушков. Кроме того, команда была полностью обеспечена необходимым спортивным оборудованием, включая винтовки для пара биатлона, а также тренировочную и гоночную экипировку", - отметили в Минспорта.
Напомним, Казахстан на XIV зимних Паралимпийских играх был представлен в двух видах спорта. В составе команды выступили семь спортсменов. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам приняли участие участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
13.03.2026, 17:02 47126
Ербол Хамитов завоевал золото на Паралимпиаде-2026
Милан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На зимних Паралимпийских играх - 2026 в Италии казахстанец Ербол Хамитов стал победителем в финале спринтерской гонки преследования у парабиатлонистов, сообщает Sports.kz.
В финале спринтерской гонки преследования парабиатлонистов от Казахстана выступили три представителя: Ербол Хамитов, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Победу в состязании одержал Хамитов, проехавший трассу за 9:39.0 с одним промахом на огневых рубежах. Серебряным призером стал украинец Тарас Радь, третий - Лю Цзысю из Китая.
Ранее Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках.
10.03.2026, 17:56 63716
Казахстан завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр - 2026
Рим. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках на Паралимпийских играх - 2026 в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец показал третий результат в спринте. Финишное время Хамитова - 2:29.9", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026.
08.03.2026, 18:43 80556
Казахстанский гимнаст завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку
Баку. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Свою вторую серебряную награду казахстанец завоевал в упражнениях на перекладине. Карими в финале получил от судей 15.033 балла, что позволило занять ему второе место", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Карими показал второй результат в вольных упражнениях. В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место.
07.03.2026, 11:12 89956
Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026
Милан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась в Вероне, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
В ведомстве рассказали, что на данных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из 56 стран мира. Спортсмены сборной выступят в двух видах спорта. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам примут участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026 пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в паралыжных гонках, парабиатлоне, керлинге на колясках, парасноуборде, горнолыжном спорте и парахоккее.
7 марта на Паралимпийских играх сборная примет участие в соревнованиях по парабиатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Напомним, с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо прошли XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан на Олимпиаде представляли 36 спортсменов, выступивших примерно в десяти видах спорта, включая лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл и фигурное катание. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала одну золотую медаль. Награду стране принес фигурист Михаил Шайдоров, победивший в мужском одиночном катании. В итоговом медальном зачете сборная Казахстана заняла 19-е место.
02.03.2026, 09:48 116381
Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии
София. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по боксу отметилась четырьмя золотыми медалями на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщили в пресс-службе НОК РК.
Победителями соревнований стали Даниял Сабит (до 50 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).
Серебряные награды завоевали Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Лаура Есенкельды (до 65 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали Анель Сакыш (до 54 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).
Напомним, сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями.
Как сообщалось ранее, в марте в Казахстане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпаге.
01.03.2026, 19:14 123211
Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира в Инцелле (Германия) с шестью золотыми медалями, сообщает НОК РК.
Последнее золото мирового турнира стране принес Вадим Чебардаков. В заключительный день казахстанец победил в масс-старте. Спортсмен преодолел дистанцию за 5:29.87, набрав при этом 34 спринтерских очка.
Таким образом, сборная Казахстана завершила ЮЧМ с семью медалями. Кристина Шумекова стала первой на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров и в малом многоборье. Также она записала в свой актив серебро на 3000 метров.
Женская сборная выиграла командный спринт. Страну в этой дисциплине представили Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова и Варвара Глухова.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира.
01.03.2026, 14:03 122251
Президент поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту
Спортсменка завоевала три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.
Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.
