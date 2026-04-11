Боксер Нурбек Оралбай завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Монголии Дополнено
Улан-Батор. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер Олимпийских игр - 2024 Нурбек Оралбай принес Казахстану третью золотую медаль чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
В финале весовой категории до 85 килограммов казахстанец бился против Жасурбека Юлдошева из Узбекистана.
Казахстанец одержал победу единогласным решением судей.
В комитете отметили, что ранее на первую ступень пьедестала поднялись Оразбек Асылкулов (до 60 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 75 кг). Торехан Сабырхан (до 70 кг) свой финал проиграл.
Дополнено 10.04.2026, 15.01
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по боксу, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
В столице Монголии Улан-Баторе завершились финальные поединки чемпионата Азии по боксу среди взрослых. В копилку сборной Казахстана поступила шестая золотая медаль. По итогам выступлений среди мужчин и женщин казахстанские боксеры уверенно заняли первое место в общекомандном зачете. В активе команды 13 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых", - говорится в сообщении.
В частности:
- золотые медали завоевали: Надежда Рябец, Дина Исламбекова, Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай;
- серебряные медали завоевали: Бакыт Сейдиш, Торехан Сабырхан;
- бронзовые медали завоевали: Айгерим Саттыбаева, Валентина Хальзова, Махмуд Сабырхан, Ертуган Зейнуллинов, Сагындык Тогамбай.
Дополнено 10.04.2026, 15.10
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, сообщил главы государства Айбек Смадияров.
Президент подчеркнул, что представители нашей страны подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете.
В поздравлении отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.
Также глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях.
Ранее золото в копилку женской команды РК по боксу на чемпионате Азии в Монголии завоевали Дина Исламбекова и Надежда Рябец.