Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторингеСенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге
09.04.2026, 15:30 3591
Казахстанка Дина Исламбекова стала чемпионкой Азии по боксу Дополнено
Фото: КФБ
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Дина Исламбекова стала чемпионкой Азии по боксу на соревнованиях, проходящих в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В финале весовой категории свыше 80 килограммов Исламбекова билась против Алфии Патхан. Исламбекова захватила преимущество с первого раунда. По ходу стартовой трехминутки Патхан побывала в нокдауне. Далее казахстанка продолжила доминировать на ринге. В третьем раунде она вновь отправила соперницу в нокдаун. В итоге Дина добилась убедительной победы, завоевав золото", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в НОК, женская команда Казахстана по боксу завершила ЧА-2026 с пятью медалями. В частности, Надежда Рябец стала первой, Бахыт Сейдиш финишировала второй, Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова отметились бронзой.
Дополнено 09.04.2026, 16.06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец с получением почетных званий чемпионок Азии по боксу, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
В поздравлении отмечается, что спортсменки показали высокий уровень мастерства, волю к победе и патриотизм", - уточнил Айбек Смадияров.
Также президент пожелал членам национальной сборной побед на предстоящих чемпионатах мира и Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Ранее казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии.
новости по теме
26.03.2026, 12:25 55451
Историческое достижение: Токаев наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, сообщает пресс-служба главы государства.
Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду", - заявил президент.
Он также выразил благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.
Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить Вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, принятая недавно новая Конституция стала наглядной демонстрацией созидательного потенциала нашей страны.
Подготовленная вместе с народом и для народа новая Конституция олицетворяет силу национального духа, стремление к единству, нашу толерантность, наше общее желание жить в обществе, где главенствующее положение занимают закон, порядок, образование, наука, культура, технологии, природолюбие и, конечно, спорт. Сердцевина Основного закона - это такие важнейшие принципы, как Независимость, суверенитет и территориальная целостность нашего государства; законные права и свободы граждан; трудолюбие, ответственность, патриотизм; всестороннее развитие человеческого капитала, - отметил глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.
В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов - образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан - страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов!" - сказал президент.
В свою очередь Ербол Хамитов выразил признательность за высокое доверие Касым-Жомарту Токаеву, который перед отъездом на Паралимпийские игры вручил ему государственный флаг.
Я с огромной ответственностью участвовал в играх. Благодаря вашей поддержке мы добились победы. Большой вклад в общее дело внесли все специалисты и тренеры. Ваша поддержка придала силы и энергию каждому спортсмену. Мы не остановимся на достигнутом", - добавил чемпион Паралимпиады.
Напомним, на зимних Паралимпийских играх - 2026 в Италии казахстанец Ербол Хамитов стал победителем в финале спринтерской гонки преследования у парабиатлонистов.
24.03.2026, 16:10 64806
Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" известному альпинисту
Фото: mountain.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Ерванду Ильинскому, сообщает Акорда.
За выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" Ильинскому Ерванду Тихоновичу", - говорится в указе.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня его подписания.
Ерванд Ильинский - советский и казахстанский альпинист и тренер, чемпион и призер чемпионатов СССР, главный тренер сборной Казахстана по альпинизму и покоритель Эвереста.
22.03.2026, 11:26 76291
Казахстанский теннисист пробился в третий круг супертурнира в Майами
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Майами. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский теннисист Александр Шевченко сотворил главную сенсацию второго круга турнира серии "Мастерс" в Майами, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Казахстанец одержал победу победу над представителем США, девятой ракеткой мира Беном Шелтоном. Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.
Первые две партии прошли в абсолютно равной борьбе и завершились тай-брейками. В решающем сете ключевым моментом стал брейк Шевченко во втором гейме - он оказался единственным за всю встречу, но именно этот успех позволил Александру довести матч до победы. Стоит отметить, что теннисисты встретились на корте впервые и американец явно не ожидал столь мощного сопротивления", - говорится в информации.
В третьем круге Miami Open Александру Шевченко предстоит встреча с французом Юго Умбером (34-я ракетка мира).
16.03.2026, 10:09 100541
Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры с двумя медалями
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - XIV зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.
Ербол Хамитов завоевал историческое золото. В соревнованиях по парабиатлону на дистанции 4,5 км (гонка преследования) казахстанский паралимпиец показал блестящий результат и завоевал золотую медаль.
Кроме того, в финале соревнований по пара лыжным гонкам Ербол Хамитов также продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль.
Данный результат стал подтверждением высокого потенциала национальной сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Достижения спортсмена стали итогом многолетней подготовки, системной поддержки государства, работы тренерского штаба и слаженной работы всей команды. В рамках подготовки к Паралимпийским играм с начала 2025 года для национальной команды было запланировано семь учебно-тренировочных сборов, из которых два прошли на территории Казахстана и пять - за рубежом. Для повышения эффективности тренировочного процесса на контрактной основе был приглашен тренер-консультант по пара лыжным гонкам и пара биатлону Роман Александрович Петушков. Кроме того, команда была полностью обеспечена необходимым спортивным оборудованием, включая винтовки для пара биатлона, а также тренировочную и гоночную экипировку", - отметили в Минспорта.
Напомним, Казахстан на XIV зимних Паралимпийских играх был представлен в двух видах спорта. В составе команды выступили семь спортсменов. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам приняли участие участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
13.03.2026, 17:02 118001
Ербол Хамитов завоевал золото на Паралимпиаде-2026
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Милан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На зимних Паралимпийских играх - 2026 в Италии казахстанец Ербол Хамитов стал победителем в финале спринтерской гонки преследования у парабиатлонистов, сообщает Sports.kz.
В финале спринтерской гонки преследования парабиатлонистов от Казахстана выступили три представителя: Ербол Хамитов, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Победу в состязании одержал Хамитов, проехавший трассу за 9:39.0 с одним промахом на огневых рубежах. Серебряным призером стал украинец Тарас Радь, третий - Лю Цзысю из Китая.
Ранее Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках.
10.03.2026, 17:56 134591
Казахстан завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр - 2026
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Рим. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках на Паралимпийских играх - 2026 в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец показал третий результат в спринте. Финишное время Хамитова - 2:29.9", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026.
08.03.2026, 18:43 151431
Казахстанский гимнаст завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Баку. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Свою вторую серебряную награду казахстанец завоевал в упражнениях на перекладине. Карими в финале получил от судей 15.033 балла, что позволило занять ему второе место", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Карими показал второй результат в вольных упражнениях. В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место.
07.03.2026, 11:12 159686
Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Милан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась в Вероне, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
В ведомстве рассказали, что на данных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из 56 стран мира. Спортсмены сборной выступят в двух видах спорта. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам примут участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026 пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в паралыжных гонках, парабиатлоне, керлинге на колясках, парасноуборде, горнолыжном спорте и парахоккее.
7 марта на Паралимпийских играх сборная примет участие в соревнованиях по парабиатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Напомним, с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо прошли XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан на Олимпиаде представляли 36 спортсменов, выступивших примерно в десяти видах спорта, включая лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл и фигурное катание. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала одну золотую медаль. Награду стране принес фигурист Михаил Шайдоров, победивший в мужском одиночном катании. В итоговом медальном зачете сборная Казахстана заняла 19-е место.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.04.2026, 11:20 09.04.2026, 12:1845141В Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам 09.04.2026, 13:5944546ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 09.04.2026, 09:1739796Землетрясение произошло в Алматинской области 09.04.2026, 13:2534201Когда Казахстан ощутит эффект от роста цен на нефть, ответили в Минэнерго 03.04.2026, 19:57381226В Алматы поэтапно отключают отопление 04.04.2026, 18:58376536Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков 04.04.2026, 18:15371576Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени 03.04.2026, 15:50338176Не все газ могут подключить - казахстанцы о запрете на отопление домов углем в Алматы 03.04.2026, 15:01332921В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации816461ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 13.03.2026, 13:15677426Назначен новый зампредседателя Нацбанка 30.03.2026, 13:40601681Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта600371Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 14.03.2026, 17:43594956Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?