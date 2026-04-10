Казахстанка Дина Исламбекова стала чемпионкой Азии по боксу

Фото: НОК РК

Рассказать друзьям

Милан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - XIV зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.





Ербол Хамитов завоевал историческое золото. В соревнованиях по парабиатлону на дистанции 4,5 км (гонка преследования) казахстанский паралимпиец показал блестящий результат и завоевал золотую медаль.





Кроме того, в финале соревнований по пара лыжным гонкам Ербол Хамитов также продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль.





Данный результат стал подтверждением высокого потенциала национальной сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Достижения спортсмена стали итогом многолетней подготовки, системной поддержки государства, работы тренерского штаба и слаженной работы всей команды. В рамках подготовки к Паралимпийским играм с начала 2025 года для национальной команды было запланировано семь учебно-тренировочных сборов, из которых два прошли на территории Казахстана и пять - за рубежом. Для повышения эффективности тренировочного процесса на контрактной основе был приглашен тренер-консультант по пара лыжным гонкам и пара биатлону Роман Александрович Петушков. Кроме того, команда была полностью обеспечена необходимым спортивным оборудованием, включая винтовки для пара биатлона, а также тренировочную и гоночную экипировку", - отметили в Минспорта.



