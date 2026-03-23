Главный день Наурыза отмечают сегодня в Казахстане

Жыл басы - главный день праздника, символизирующий начало нового года, обновление природы и наступление весеннего равноденствия

Фото: Акимат Астаны

Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают Жыл басы (22 марта) - главный день Наурыза, символизирующий начало нового года, обновление природы и наступление весеннего равноденствия. Это ключевой день в десятидневном цикле празднования "Наурызнама", с 14 по 23 марта.





В честь праздника в городах и аулах проходят массовые гуляния, масштабные концерты, фестивали, соревнования по национальным видам спорта, ярмарки ремесленников, а также приготовление и раздача наурыз коже, баурсаков и угощений в знак гостеприимства.





Наурыз коже - традиционное угощение из 7 ингредиентов (мясо, вода, злаки и др.), символизирующих семь жизненных начал: здоровье, счастье, удачу и т.д.





В этот день также принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, прощать обиды, делать добрые пожелания (бата) и обмениваться подарками.





В Алматы и Астане в этот день пройдут выставки робототехники, фестивали искусственного интеллекта и цифровые этновыставки.