Общий товарооборот Казахстана достиг 80,3 трлн тенге
Фото: depositphotos.com
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что объем инвестиций в отрасль составил 1,2 трлн тенге, а общий товарооборот увеличился на 8,9% и достиг 80,3 трлн тенге, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии электронной торговли.
По итогам 2025 года ее объем составил 3,9 трлн тенге, или 15% розничного товарооборота. В стране сформирована сеть из 10 логистических центров, ведется строительство двух крупных фулфилмент-центров в Астане и Алматы. Отдельное внимание профильное ведомство уделяет укреплению экспортного потенциала страны. Несмотря на глобальные экономические вызовы, объем несырьевого экспорта товаров и услуг достиг 41 млрд долларов. Значительно расширена финансовая поддержка экспортеров. В частности, страховая емкость увеличена до 1,2 трлн тенге, а общий объем мер поддержки вырос в два раза", - заявили в Акорде.
Кроме того, главе государстве сообщили о проводимой работе в рамках Евразийского экономического союза.
За время функционирования ЕАЭС устранено 69 из 70 торговых барьеров. По итогам переговоров были учтены позиции нашей страны по ряду вопросов, включая предоставление квот для казахстанских предприятий на ввоз отдельных товаров без уплаты антидемпинговых пошлин", - говорится в сообщении.
Президент поставил перед министерством ряд задач, в том числе по формированию экосистемы современной торговли, созданию условий для роста отечественного производства, обеспечению всесторонней защиты прав потребителей, укреплению экспортного потенциала Казахстана, а также продвижению экономических интересов страны.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана составил $306 млрд.
Как отметил глава государства, это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона. Благодаря этому в нынешнем году РК вошла в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП страны достигнет 320 млрд долларов.
новости по теме
18.03.2026, 14:23 24456
Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг почти девяти млн тонн
Рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2025 года по март 2026 года объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана составил 8,9 млн тонн, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Поставки в Узбекистан увеличились на 14% - с 6,6 млн до 7,5 млн тонн. Экспорт в Кыргызстан вырос в 1,8 раза - со 194 тысяч до 354 тысяч тонн. В Афганистан объемы увеличились на 24% - с 1,1 млн до 1,3 млн тонн. Поставки в Туркменистан выросли в 1,5 раза - с 94 тысяч до 145 тысяч тонн", - заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию на внешних рынках и эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики.
Напомним, в 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
18.03.2026, 13:00 26461
Объем поддержки экономики Казахстана в 2025 году вырос вдвое
Поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тысяч компаний и организаций
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем экспорта предприятий, получивших содействие холдинга "Байтерек", в 2025 достиг 1,9 трлн тенге, что вдвое превышает показатель 2024 года, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В ходе заседания совета директоров АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" председатель правления Рустам Карагойшин заявил, что в 2025 году объем финансирования несырьевых отраслей экономики через дочерние организации составил 8 трлн тенге, что на 96% выше уровня предыдущего года. Кроме того, поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тысяч компаний и организаций.
Внимание уделено поддержке агропромышленного комплекса. В 2025 году финансирование АПК составило 1,4 трлн тенге, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. При содействии холдинга приобретено свыше 11,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. В результате деятельности холдинга создано более 10 тысяч новых рабочих мест", - заявили в правительстве.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего наращивания поддержки реального сектора экономики, развития несырьевых направлений и обеспечения максимальной отдачи от инструментов холдинга. По итогам заседания также утверждены консолидированный отчет по рискам за IV квартал 2025 года, результаты исполнения плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и результаты оценки деятельности совета директоров за 2025 год.
16.03.2026, 12:09 137186
В Казахстане на второй квартал установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств - членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, и размер МУЦ, действующий с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, сообщает портал prg.kz.
Перечень включает 36 наименований товаров, включая продукцию казахстанского производства и производимую за пределами РК.
Товары, производимые на территории Республики Казахстан:
- Творог с содержанием жира не более 40% - 1 822 тг/кг
- Прочие плавленые сыры (жир ≤36%, в сухом веществе >48%) - 2 985 тг/кг
- Яйца кур домашние в скорлупе - 41 тг/шт
- Картофель свежий или охлажденный - 90 тг/кг
- Капуста белокочанная свежая или охлажденная - 72 тг/кг
- Морковь свежая или охлажденная - 106 тг/кг
- Яблоки (с 1 августа по 30 ноября) - 175 тг/кг
- Яблоки (с 1 декабря по 31 декабря) - 177 тг/кг
- Пшеница твердая - 83 тг/кг
- Пшеница прочая - 75 тг/кг
- Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты - 175 тг/кг
- Семена подсолнечника - 201 тг/кг
- Подсолнечное масло и его фракции (упаковка ≤10 л) - 451 тг/кг
- Растительные масла жидкие смешанные - 580 тг/л
- Колбасы сухие, пастообразные, сырые (из мяса или субпродуктов) - 2 063 тг/кг
- Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса - 1 521 тг/кг
- Прочие колбасные продукты и готовые пищевые продукты на их основе - 1 634 тг/кг
- Макаронные изделия сушеные - 248 тг/кг
- Дрожжи пекарные активные сухие - 1 650 тг/кг
- Дрожжи пекарные активные прочие - 356 тг/кг
- Этиловый спирт неденатурированный (≥80%) - нет данных
- Коньяк (в сосудах ≤2 л) - 3 101 тг/л
- Водка (≤45,4%, сосуды ≤2 л) - 1 268 тг/л
- Удобрения минеральные (азот, фосфор, калий; азота >10%) - 222 тг/кг
- Удобрения минеральные (азот и фосфор) - 205 тг/кг
- Органические растворители и разбавители - 234 тг/л
- Антифризы и антиобледенительные жидкости - 322 тг/л
- Шлаковата, минеральная силикатная вата - 203 тг/кг
Товары, не производимые на территории Республики Казахстан:
- Грибы рода Agaricus (свежие или охлажденные) - 754 тг/кг
- Бананы свежие - 403 тг/кг
- Апельсины сладкие свежие - 277 тг/кг
- Мандарины свежие или сушеные - 269 тг/кг
- Хурма свежая - 208 тг/кг
- Прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ - 1432 тг/кг
- Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков - 234 тг/л
- Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) - нет данных.
Отмечается, что размер минимальных цен обновляется ежеквартально из-за их сезонного колебания волатильности цен на импорт.
Напомним, система минимальных уровней цен применяется в отношении ряда товаров, производимых в Казахстане и импортируемых из государств ЕАЭС. Соответствующий порядок определения МУЦ утвержден нормативными актами правительства. Минимальный уровень цен рассчитывается по установленной формуле и пересматривается ежеквартально - на периоды с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь.
14.03.2026, 17:43 271096
Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау
Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2027 года
Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК одобрило подписание соглашения об инвестициях по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау между Министерством энергетики РК и ТОО "Актауская энергетическая компания". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.
Актауская энергетическая компания была создана в 2024 году совместно с China Huadian Corporation Ltd. - государственной корпорацией, входящей в число пяти национальных производителей электроэнергии Китая.
Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 108 млрд тенге, из которых китайский инвестор вносит 70% и казахстанская сторона - 30%. Ввод в эксплуатацию парогазовой установки на площадке ТОО "МАЭК" запланирован на июнь 2027 года", - говорится в информации.
Инвестор обязуется создать более 300 новых рабочих мест для казахстанских специалистов.
Кроме того, предусмотрено ежегодное предоставление грантов на обучение сотрудников в магистратуре по специальности "Электроэнергетика" в профильных высших учебных заведениях Китая, а также планируется внедрение системы непрерывного обучения и реализация программ повышения квалификации казахстанских кадров. По завершении срока соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО "МАЭК", - заявили в кабмине.
Ранее Актауская энергетическая компания начала работы по расширению существующих мощностей ТОО "МАЭК".
Инвестиции позволят обеспечить восполнение дефицита мощности, повысить надежность электроснабжения региона и в целом укрепить устойчивость энергосистемы страны", - резюмировали в правительстве.
13.03.2026, 13:15 369861
Назначен новый зампредседателя Нацбанка
Фото: instagram.com/b.zhalenov
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Бинур Жаленов родился в Семее в 1993 году. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, Нью-Йоркский университет, бизнес-школу Кембриджского университета.
Работал генеральным директором РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" Национального банка, председателем правления АО "Национальная платежная корпорация", руководителем цифровой трансформации, советником председателя Национального банка РК.
Ранее Снежанна Имашева назначена уполномоченным по вопросам семьи.
13.03.2026, 12:50 371876
В Казахстане запустили льготное кредитование животноводства под 6%
Фото: Akorda
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан запустило льготное кредитование отрасли под 6%, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, финансирование будет предоставляться на следующих условиях:
- льготная ставка - 6% годовых;
- гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли;
- возможность получения финансирования через филиалы "Аграрной кредитной корпорации", кредитные товарищества и банки второго уровня.
Кредитные средства будут направлены на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок. Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки аграриев и придаст дополнительный импульс развитию животноводства в Казахстане", - добавили министерстве.
Напомним, план развития животноводства до 2030 года утвердило правительство Казахстана в феврале этого года. В плане закреплены основные подходы и механизмы государственной поддержки отрасли, ориентированные на наращивание поголовья, рост продуктивности животноводства и расширение экспортного потенциала.
Запускаются программы льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств по направлениям животноводства. Для расширения доступа к финансированию предусмотрено применение механизма гарантирования займов через фонд "Даму".
Кроме того, комплексным планом предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижении 55 лет.
13.03.2026, 12:04 373481
Налоговая реформа усилила тревогу: 77% казахстанцев заявили о росте расходов
Фото: Depositphotos
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает увеличение ставки НДС для малого и среднего бизнеса до 16%, снижение порога обязательной регистрации по НДС до 40 миллионов тенге, пересмотр льгот и специальных режимов и ряд других фискальных изменений. Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE проанализировало общественное восприятие казахстанцами начала работы налоговой реформы и прогнозные ожидания от ее реализации.
Опрос казахстанцев на тему "Оценка работы налоговой реформы" проводился с 5 по 15 февраля 2026 года.
Одним из наиболее чувствительных индикаторов восприятия фискальных изменений стала оценка населением динамики собственных расходов. Исследование DEMOSCOPE показало, что с января 2026 года суммарно у большинства казахстанцев (77,6%) выросли расходы: 54,4% отметили существенное увеличение расходов и 23,2% незначительное. Еще 16% респондентов сообщили, что их расходы не изменились, а 6,3% затруднились с ответом.
Рост расходов ожидаемо вынудил казахстанцев экономить по ряду позиций. Прежде всего на продуктах питания (44,5%), одежде и обуви (36,1%) и поездках на личном транспорте и такси (28,3%).
Далее статьи расходов, на которых казахстанцы вынуждены экономить, распределились следующим образом:
- кафе, рестораны, доставка - 25,8%
- развлечения и отдых - 23,2%
- коммунальные услуги - 20,4%
- лекарства и медицинские услуги - 20,2%
Еще 24,2% ответили, что им ни на чем экономить не приходится. (В этом вопросе можно было выбрать до пяти вариантов ответов.)
Сообщается, что после вступления в силу нового Налогового кодекса граждане столкнулись и с другими трудностями, а именно:
- ростом цен на товары и услуги - 53,8%
- беспокойством за финансовую стабильность - 26,3%
- сложностью новых налоговых правил - 16,2%
- снижением реальных доходов - 15%
- опасением потерять работу - 5,1%
У 16,6% никаких трудностей не возникло, а еще 11,4% вообще ничего не слышали о новом Налоговом кодексе. (В этом вопросе можно было выбрать до трех вариантов ответов.)
Прогнозируя влияние вступившего в силу Налогового кодекса, респонденты ответили, как, по их мнению, повышение НДС повлияет на их уровень жизни в дальнейшем.
Суммарно 65% считают, что их жизнь ухудшится: из них 40,5% уверены, что значительно ухудшится, а 24,5% - ухудшится незначительно. При этом лишь 8,2% предполагают, что жизнь в значительной или незначительной степени улучшится. Еще 13,3% прогнозируют, что работа нового Налогового кодекса на их жизнь не повлияет.
Примечательно, что DEMOSCOPE задавал аналогичный вопрос респондентам еще в ноябре 2025 года в контексте общественных ожиданий перед запуском налоговой реформы. С тех пор число скептически настроенных граждан увеличилось. Уже тогда большинство опрошенных (в сумме 61,4%) считали, что повышение налогов негативно скажется на качестве их жизни. Однако лишь 32,4% были уверены, что это приведет к значительному ухудшению их уровня жизни.
При этом, по данным аналитиков, Казахстан попал в число 15 государств, где экономические проблемы приобретают по-настоящему доминирующий характер и где не менее половины взрослого населения называет экономику или доступность базовых благ главной проблемой страны. Об этом говорят результаты исследования Gallup совместно с World Governments Summit, опубликованные в 2026 году. Сам факт попадания Казахстана в этот список - сигнал, что по уровню субъективной экономической тревоги населения страна ближе к экономикам, переживающим затяжной экономический кризис.
В бюро отмечают, что усугубить тревожные экономические настроения казахстанцев от работы нового Налогового кодекса может и истечение 31 марта 2026 года моратория на повышение коммунальных тарифов (свет, тепло, вода), введенного в октябре 2025 года. Впрочем, вопреки мораторию, казахстанцы столкнулись с повышением тарифов уже с января 2026 года. Как заявил Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Казахстана, это был ожидаемый рост в связи с повышением НДС.
Так вот, опрос DEMOSCOPE показал, что только 9% хорошо осведомлены о моратории, а 21,7% что-то слышали, но без подробностей. Большинство же участников опроса (67,9%) пребывают в неведении и впервые слышат о моратории и его завершении.
Результаты опроса DEMOSCOPE показывают, что вступление в силу нового Налогового кодекса и повышение НДС сопровождаются ростом тревожных настроений среди казахстанцев. Большинство респондентов считают, что налоговые изменения негативно скажутся на их уровне жизни, и отмечают увеличение расходов, прежде всего из-за роста цен на товары и услуги. Это уже вынуждает значительную часть населения экономить на базовых категориях расходов, включая продукты питания, одежду и транспорт. При этом низкий уровень информированности о других мерах государственной политики, таких как мораторий на повышение коммунальных тарифов, может еще более усилить социальную тревогу и обеспокоенность казахстанцев", - сообщает DEMOSCOPE.
Напомним, бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.
Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.
Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее "31 канал" сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.
Рост налоговой нагрузки на бизнес также повлиял на конечные цены товаров и услуг.
12.03.2026, 15:06 427751
Американской компании Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области
Инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провел встречу с генеральным директором Cove Kaz Capital Group LLC Домиником Хитоном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере.
В ноябре 2025 года АО "НГК "Тау-Кен Самрук" и компания Cove Capital заключили соглашение о совместной разработке одних из крупнейших в мире месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области.
По условиям соглашения инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода.
Отдельно закреплено стратегическое условие - запрет на экспорт сырья и полупродуктов. Производство будет ориентировано исключительно на глубокую переработку", - отметили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Общая численность занятых при выходе на проектную мощность составит порядка тысячи человек с приоритетом трудоустройства казахстанских кадров.
Напомним, в ноябре прошлого года казахстанская компания "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире.
Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн.
