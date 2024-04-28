КМГ в 2024 году планирует бурение трех геологоразведочных скважин

Приказ вступает в силу с 1 мая

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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба МСХ.





Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию РК.





Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.





Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.