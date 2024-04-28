27.04.2024, 11:43 29961
КМГ в 2024 году планирует бурение трех геологоразведочных скважин
Планируется проведение 2Д-сейсморазведки по участку Болашак
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Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной нефтегазовому будущему Мангистауского региона, сообщает пресс-служба КМГ.
КМГ уделяет особое внимание стратегической цели развития ресурсной базы. С целью форсирования прироста запасов мы сформировали диверсифицированный портфель проектов для реализации в рамках разведки и доразведки углеводородов. В первую очередь из ближайших планов по действующим разведочным проектам следует отметить морское бурение поисковой скважины на блоке Абай глубиной 2500 м", - сказал Мирзагалиев.
Глава КМГ отметил, что компания также планирует начать бурение еще двух глубоких скважин в 2024 году.
По результатам наших региональных исследований мы оцениваем неразведанный потенциал углеводородов в 18 млрд тонн нефтяного эквивалента, где основные перспективы связаны с более глубоко залегающими и технически сложными проектами. В рамках изучения глубоко залегающих отложений в этом году КМГ планирует начать бурение двух глубоких скважин по 5,5 км на проектах "Каратон-подсолевой" и "Тургай-палеозой" в Атырауской и Кызылординской областях", - отметил Магзум Мирзагалиев.
В 2023 году КМГ инициировал проект широкомасштабной сейсморазведки на новых территориях - геологическое изучение недр (ГИН) 5 участков в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.
В рамках работ по проектам ГИН в 2023 году завершены полевые сейсморазведочные работы по участкам Жаркын и Северный Озен. В настоящее время проводятся работы по обработке и интерпретации данных. Кроме того, в 2024 году планируется проведение 2Д-сейсморазведки по участку Болашак.
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27.04.2024, 09:11 33671
В Казахстане вводят временный запрет на ввоз куриных яиц
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба МСХ.
Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию РК.
Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.
Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.
26.04.2024, 15:55 61151
Казахстан, Россия и Китай создают новый транспортный хаб
Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами
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Москва. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Славтранс-Сервис" (РФ) и китайская компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка контейнерного поезда HUB to HUB со станции Селятино в Сиань, состоящего из 53 контейнеров.
Как отметили в нацкомпании, ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами.
Реализация проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности", - рассказали в КТЖ.
26.04.2024, 13:26 65681
Дополнительные 300 млрд тенге выделил холдинг "Байтерек" на весенние полевые и уборочные работы
Средства направят на поддержку фермеров, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за паводков и прошлогодней засухи
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НУХ "Байтерек" запускает новую программу льготного финансирования на сумму 300 млрд тенге для поддержки субъектов агропромышленного комплекса в проведении весенних полевых и уборочных работ, сообщили в пресс-службе холдинга.
Впервые АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в рамках этой программы предоставит гарантии на сумму 85% от кредита для фермеров, столкнувшихся с ограничениями по залоговому обеспечению. Предоставление таких гарантий значительно укрепит продовольственную безопасность и обеспечит ценовую стабильность на внутреннем рынке, поскольку общий объем финансирования ВПиУР холдингом "Байтерек" в текущем году достигнет 440 млрд тенге. В данном направлении холдинг активно вовлекает в оборот средства рынка и банков второго уровня, максимально используя рыночные ресурсы для поддержки агропромышленного комплекса", - отмечается в пресс-релизе.
Программа предусматривает финансирование весенних полевых и уборочных работ через АО "Аграрная кредитная корпорация" на условиях 5% годовых для конечного заемщика сроком до одного года. Это направлено на поддержку фермеров, столкнувшихся с финансовыми трудностями вследствие паводков и засухи прошлого года.
Холдинг активно поддерживает агропромышленный комплекс и будет увеличивать объемы финансирования этой отрасли на постоянной основе. В соответствии с поручением главы государства по увеличению темпов экономического роста до 6% и наращиванию объемов финансирования сельского хозяйства в 2024 году было выделено 140 млрд тенге на льготное финансирование весенних полевых и уборочных работ для субъектов АПК. Однако эта сумма оказалась недостаточной для удовлетворения потребностей фермеров в оборотных средствах. В связи с этим мы приняли решение о дополнительном привлечении рыночных заемных средств", - подчеркнул глава холдинга Рустам Карагойшин.
Реализация данной программы комплексно осуществляется через дочерние структуры холдинга, что гарантирует прямое и эффективное направление ресурсов в ключевые зоны агропромышленного сектора.
Новая программа начинает действовать 29 апреля 2024 года.
Для получения консультации и подачи заявок на кредитование необходимо обратиться в ближайшие региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация". Дополнительная информация доступна по номеру горячей линии 8 701 006 18 18 или в сall center 5353.
25.04.2024, 12:24 109661
Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог
Фото: Depositphotos
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Кабул. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О готовности Казахстана участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора заявил вице-министр РК Серик Жумангарин на встрече в Кабуле с афганским коллегой Абдулой Гани Барадаром, сообщает пресс-служба правительства.
Речь идет о строительстве железных дорог Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и Герат - Кандагар - Спин-Булдак.
Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения ж/д пути, шпал и скреплений собственного производства", - говорится в сообщении.
За последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан устойчиво растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн - мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы - увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза.
Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами.
В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять 3 регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю. Казахстанская сторона готова рассмотреть этот вопрос при поступлении заявок от афганских авиакомпаний" - сообщили в пресс-службе.
На прошедшей встрече представители АО "НК "КТЖ" также презентовали экспортные и транзитные возможности Казахстана для увеличения взаимного грузопотока.
Сегодня стартовал пилотный проект по организации нового мультимодального экспортного маршрута из Казахстана через Узбекистан, Афганистан, Пакистан и далее морем до порта Джебель-Али в ОАЭ. Новый маршрут организован при участии KTZ Express. Экспортер - казахстанская Bio Synergy co, партнер по доставке груза - пакистанская National Logistics Cell (NLC). Сейчас в Павлодарской области началась погрузка. Это алюмосиликатная полая микросфера. В Алматы груз будет перегружен в контейнеры и переброшен на машины пакистанского партнера. И далее автотранспортом - через Узбекистан и Афганистан до порта Карачи в Пакистане. Оттуда два контейнера отправятся морем до порта Джебель-Али в ОАЭ", - сообщил управляющий директор АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров.
По его словам, ожидаемый срок доставки грузов до места назначения - около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие данного направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.
В этот же день состоялись встречи Серика Жумангарина с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки и министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи.
25.04.2024, 12:01 110456
Минпром продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вывозить из Казахстана лом и отходы цветных и черных металлов запретили еще на полгода.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства.
С 5 мая из Казахстана запрещается вывозить:
- всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
- автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Меры вводятся для увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и борьбы с нелегальным оборотом лома.
Предыдущий приказ, запрещающий вывозить лом и отходы черных и цветных металлов, был введен в действие 7 ноября 2023 года.
25.04.2024, 10:06 114356
Декларацию об активах и обязательствах по форме 250 теперь можно сдать в мобильном суперприложении Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК, Министерством цифровизации и АО "НИТ" запустили еще один онлайн сервис для казахстанцев. Теперь декларацию об активах и обязательствах по форме 250 можно сдать прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Совместно с государственными органами мы постарались сделать так, чтобы сам процесс подачи декларации был понятным, удобным и не занимал много времени. Уже сейчас физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают с помощью мобильных приложений Kaspi.kz и Kaspi Pay налог на транспорт, налог на имущество, подоходный налог, земельный налог, таможенные пошлины, НДС и многие другие. В 2023 году с помощью онлайн сервисов Kaspi.kz уплачено налогов на 1,2 триллиона тенге. А за первый квартал 2024 года - уже свыше 400 миллиардов тенге. Это на 60% больше налоговых поступлений, чем в первом квартале 2023 года".
Жандос Дуйсембиев, председатель Комитета государственных доходов МФ РК, отметил, что сервисная модель работы КГД - реализация одного из поручений Главы государства:
Для удобства казахстанцев запущены электронные сервисы по представлению деклараций через: Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал "Электронного правительства" (egov.kz), мобильное приложение "Е-Salyq Azamat", eGov mobile, а также мобильные приложения ведущих банков, в том числе Kaspi.kz. Заполнить декларацию об активах и обязательствах (форма 250) легко, удобно и доступно. 99,9% декларантов выбрали электронную форму. Напомню, с 1 января 2024 года, в систему всеобщего декларирования вошли индивидуальные предприниматели, учредители (участники), руководители юридических лиц и их супруги, они заполняют форму 250. С 1 января 2025 года декларацию об активах и обязательствах представят оставшиеся категории граждан. В целом, в систему всеобщего декларирования войдут 13 миллионов казахстанцев. Подчеркну, что политика упрощения и автоматизации Комитетом госдоходов будет продолжена".
Айнур Юсупова, заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК:
В ноябре прошлого года министр Цифрового развития Багдат Мусин в Правительстве отчитался о проводимой работе по повышению доступности государственных услуг и о цифровых сервисах, внедряемых для удобства граждан. Обозначая планы на текущий год, министр отметил, что КГД МФ совместно с Министерством будет пересмотрен процесс сдачи налоговой отчетности и внедрен сервис упрощенной сдачи декларации. Сегодня на платформе Kaspi реализован данный сервис. Министерство цифрового развития продолжает работу по реинжинирингу бизнес-процессов государственных услуг и работа в этом направлении будет продолжена".
Декларация по форме 250 - это отчетность о накопленных активах и обязательствах гражданина. Ее нужно предоставить только один раз - при вхождении в систему всеобщего декларирования. Все последующие ежегодные декларации будут отражать изменения относительно первоначально заявленного в форме 250 имущества. Поэтому так важно заполнить эту форму правильно.
С 1 января 2024 года декларацию по форме 250 обязаны сдать руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. С 1 января 2025 года - все граждане Республики Казахстан.
Более подробно о подаче декларации по форме 250 в мобильном приложении Kaspi.kz читайте в разделе "Гид".
24.04.2024, 15:22 137481
Дополнительные 400 млрд тенге привлекут на весенние полевые работы
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы государства за счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенние полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Как отметили в МСХ, проведение весенних полевых работ в оптимальные агросроки является одной из важнейших задач. Для этого сельхозтоваропроизводители должны иметь доступ к заемным средствам, который на протяжении длительного времени был ограничен.
Для льготного кредитования посевных работ в 2024 году направлены бюджетные средства в сумме 140 млрд тенге через АО "Аграрная кредитная корпорация" и 40 млрд тенге через АО "Продкорпорация". С учетом этих средств, по оценочным данным МСХ РК, дефицит финансирования весенних полевых работ составляет порядка 1,3 трлн тенге", - рассказали в министерстве.
Вместе с тем правительство работает над увеличением доступа к финансированию на проведение посевной кампании. За счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенние полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге.
Для этих целей из резерва правительства будут выделены 60 млрд тенге, которые будут направлены на удешевление привлеченных займов, а также на цели гарантирования займов СХТП. Этот подход позволит сразу выдавать кредитные средства для СХТП под 5% годовых на проведение посевных работ и, в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения предоставлять гарантии до 85% от суммы займа", - разъяснили в ведомстве.
Также на сегодняшний день для дополнительного финансирования весенних полевых работ Продкорпорацией начата реализация программы товарного кредита на 200 тыс. тонн зерна.
23.04.2024, 14:57 143186
Какую площадь в новых домах получат пострадавшие от паводков, рассказали в МПС РК
Решение о конкретных параметрах жилья будет принимать комиссия при акимате исходя из текущей потребности
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На какую площадь в новых домах могут рассчитывать пострадавшие от паводков, рассказал министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
У нас типовыми проектами предусмотрено строительство 80 квадратных метров для одноквартирного дома и 160 квадратных метров - двухквартирный дом", - сообщил Шарлапаев.
Он отметил, что у акиматов есть право покупки жилья, согласно которым жилье можно получить в том же регионе, где произошла чрезвычайная ситуация.
Конкретные параметры жилья будет решать комиссия при акимате исходя из текущей потребности, ведь все семьи разные. Если был большой двухэтажный дом, там 300 квадратных метров - это, как правило, капитальное строительство. Этот дом был построен из строительных материалов. В таких ситуациях дом, скорее всего, подлежит восстановлению. Новый дом мы строить не будем", - разъяснил министр.
При этом, уточнил Шарлапаев, акиматы могут использовать нетиповые проекты для строительства.
Существует бюджетное финансирование типового проекта, но если акимату необходимо строить дом гораздо больше... в этой ситуации из внебюджетных источников можно дофинансироовать и построить побольше дом. Таких источников достаточно много. Мы никого не закраиваем в жесточайшие рамки", - заключил он.
Ранее Шарлапаев рассказал, что жилье в зонах риска затопления восстанавливать не будут.
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