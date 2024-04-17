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KazakhExport определили экспортно-кредитным агентством Казахстана
Экспортно-кредитное агентство Казахстана будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК АО "ЭСК "KazakhExport" определено в качестве экспортно-кредитного агентства и переименовано в АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" (ЭКА).
Экспортно-кредитное агентство Казахстана будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта. Наделяя дочернюю компанию национального управляющего холдинга "Байтерек" - KazakhExport - статусом ЭКА, государство расширяет меры поддержки несырьевого экспорта. К уже имеющимся услугам - страхованию и перестрахованию, предэкспортному и экспортному торговому финансированию добавляются новые: гарантирование экспортных операций и субсидирование процентных ставок по торговому финансированию", - говорится в пресс-релизе акционерного общества.
Гарантирование экспортных операций позволит казахстанским экспортерам участвовать в международных тендерах и расширить зарубежное присутствие казахстанских товаров, услуг/работ на рынках стран высокого экспортного интереса.
Кроме того, новый инструмент будет стимулировать привлечение средств импортеров при получении авансовых платежей за счет предоставления гарантии экспортно-кредитного агентства Казахстана в качестве обеспечения платежных обязательств по экспортным сделкам. Это позволит экспортеру получить гарантию ЭКА без необходимости обращаться в банк, соответственно, без предоставления залогового обеспечения", - сообщается в информации.
Производитель высокотехнологичных товаров/услуг также может обратиться за содействием в ЭКА для возможности реализации товара или услуги через финансирование зарубежных покупателей казахстанскими финансовыми институтами.
Это позволит вывести казахстанский экспорт на новый уровень за счет создания привлекательных условий для покупателей казахстанских товаров и услуг, а также обеспечить конкурентоспособность отечественных ставок по торговому финансированию на экспортных рынках со странами Европы и Азии", - подчеркнули в организации.
Казахстанским финансовым институтам это открывает возможность страхования рисков неисполнения обязательств банками-эмитентами, расширения продуктовой линейки и клиентской базы.
Напомним, законопроект по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров был подписан президентом 23 января. Законопроект выводит экспортно-кредитное агентство из-под действия закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора.