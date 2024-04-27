Наркотическое опьянение выявили у пилота Air Astana

В авиакомпании заверили, что пилот собирался лететь в качестве пассажира

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент с выявлением наркотического опьянения у пилота компании.





Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту в зоне вылета внутренних рейсов в наркотическом опьянении был задержан 31-летний летчик Air Astana.





В авиакомпании сообщили, что задержанный пилот собирался лететь в качестве пассажира.





В настоящее время правоохранительные органы проводят досудебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе.





В Air Astana отметили, что проявляют нулевую терпимость к употреблению сотрудниками наркотиков и алкоголя и регулярно тестируют членов экипажа на наличие в крови этих веществ. В связи с этим авиаперевозчик в незамедлительном порядке отстранил пилота.





Дополнено 25.04.2024, 19.29





В настоящее время по данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. По результатам досудебного расследования будет принято решение. Иная информация не подлежит разглашению", - сообщили в ДП.