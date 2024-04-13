12.04.2024, 16:39 34441
Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное жестокое избиение женщины попало на камеру видеонаблюдения в Алматы.
На камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение женщины в Алматы. По словам руководителя фонда "Дети под защитой" Жанны Ахметовой, инцидент произошел близ жилого комплекса Life Town. На кадрах видно, как изверг разбивает телефон женщины, несколько раз бросив его на брусчатку, затем наносит ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва падет, а истязатель уходит с места преступления.
После 11 лет брака с извергом, женщина решилась на развод. Еле как вырвавшись из его лап, взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы. Теперь он приезжает и преследует ее здесь, заставляет вернуться. Первого апреля этого года в ЖК Life Town он напал на нее, разбил телефон и избил ее (…) Посмотрите с какой силой он бьет женщину, мать своих детей (…) Заявление с начала апреля лежит в Алмалинском УП, экспертиза не готова. Уродец уехал в Тараз", - написала Ахметова на своей странице в Facebook.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту проведена проверка. Собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности.
9 апреля сообщалось о заведении уголовного дела по факту избиения девушки в Алматы.
Вчера депутаты сената приняли закон о защите женщин и детей от насилия.
В соответствии с нормами законов устанавливается уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои. В свою очередь суд сможет установить особые требования в отношении поведения лица, совершившего уголовное правонарушение. Кроме того, предусматривается административная ответственность за буллинг, кибербуллинг, принудительную высадку детей из общественного транспорта. Уверен, одобренные законы будут содействовать обеспечению конституционных прав и интересов женщин и детей", - пояснил спикер сената Маулен Ашимбаев.
В настоящее время в стране идет открытый судебный процесс по делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве супруги Салтанат Нукеновой.
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13.04.2024, 11:53 2261
В Минздраве заверяют, что паводки не повлияли на качество питьевой воды в Казахстане
На сегодняшний день риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний, связанный с водным путем передачи, минимальный
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводят мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В ходе мониторинга специалисты отобрали пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
В ведомстве уточнили, что с начала паводков из централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тысяч проб питьевой воды.
По результатам исследований на сегодняшний день риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний с водным путем передачи минимальный", - заверили в ведомстве, добавив, что вопросы обеспечения безопасности воды находятся на ежедневном контроле Минздрава.
Ранее сообщалось, что в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники.
По мнению экспертов, паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения.
Это дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Не исключено, что могут быть даже случаи заболевания холерой, если возбудитель попадет с паводковыми водами в питьевую воду, которую будут употреблять без кипячения или обеззараживания", - рассказал руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров.
12.04.2024, 11:11 43951
Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в Маркакольском районе ВКО на 13-м километре трассы областного значения Теректы - Уранхайка - Тоскайын (участок перевала Мраморный) произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.
В данный момент в целях безопасности жителей участок трассы закрыт. На месте работают специалисты МИО и ДЧС ВКО. Сотрудниками полиции на указанном участке дороги организовано дежурство. Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника", - сообщили в акимате ВКО.
По данным компании "КазАвтоЖол", по состоянию на 09.00 12 апреля зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на семи участках общей протяженностью 8695 метров в четырех областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская).
Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 618 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человека.
11.04.2024, 16:26 62581
Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения подготовлен проект приказа "О переносе дня отдыха в 2024 году".
Как рассказали в пресс-службе Минтруда, документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы, 4 мая, на среду, 8 мая, текущего года. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7, 8, 9 мая.
Также напомним, что праздничным днем является 1 мая, который в этом году выпадает на среду.
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
10.04.2024, 15:03 90231
Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить компенсацию потерь - порядок действий
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана разъяснили, как гражданам, понесшим потери от ЧС природного характера, получить возмещение вреда.
Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, утверждены постановлением правительства от 19 декабря 2014 года.
Алгоритм:
1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.
В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.
К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.
2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.
3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.
4. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.
5. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.
6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.
В правительстве отметили, что для полноценной и качественной оценки имущества работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий. Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости.
10.04.2024, 08:29 98181
Жителей Северо-Казахстанской области эвакуируют из паводкоопасных районов Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной. Большая вода идет по реке Есиль, на Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива - 4 метра 25 сантиметров. Жителей эвакуируют из паводкоопасных районов. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.
Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Пребрежное и Тепличное, поселок Заречный", - сказал аким.
Он отметил, что в сторону Петропавловска движется огромный поток воды.
Проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода", - сказал Нурмухамбетов.
Дополнено 10.04.2024, 12.20
В Северо-Казахстанской области наполняемость Сергеевского водохранилища продолжает снижаться, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель акима региона Канат Дузелбаев.
По его словам, наполняемость составляет 179,5%, перелив - 412 сантиметров.
Подтопленными остаются 76 домов из 103. Эвакуировано 676 человек, возвращены домой 44 человека", - добавил он.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил мобилизовать все силы для борьбы с паводком в СКО.
09.04.2024, 20:34 116946
В Атырау бизнесмены завышали цены на продукты во время ЧС
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Атырау. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау к ответственности привлечены два предпринимателя, которые необоснованно завышали цены на продукты.
Как сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, департамент торговли и защиты прав потребителей по региону привлек предпринимателей к административной ответственности за повышение цен на социально значимые продовольственные товары.
С 2 по 8 апреля одна торговая сеть и один субъект розничной торговли были привлечены к ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 204-4 Кодекса об административных правонарушениях.
08.04.2024, 20:47 150136
Более 20 директоров школ наказали в Мангистауской области
Защищены права 16 607 учащихся
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Актау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бейнеуского района провела в районных школах проверки в сфере обеспечения безопасности детей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе проверки компьютерных классов установлено, что школьники имели беспрепятственный доступ в интернет.
В архиве поисковой системы браузера обнаружены просмотры вредного контента, в том числе букмекерской конторы.
В компьютерах не установлены так называемый детский фильтр, программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных ресурсов по ключевым словам.
Для устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области.
По результатам 24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности, ограничен доступ к опасным ресурсам, защищены права 16 607 учащихся.
В конце февраля прокуроры Карагандинской области в ходе проверки школ региона установили факты открытого доступа учащихся к деструктивной и запрещенной информации.
08.04.2024, 16:59 156846
Kaspi.kz передал еще 500 миллионов тенге на помощь пострадавшим при паводках
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация с паводками в ряде областей остается сложной. Тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Сегодня Kaspi.kz дополнительно выделяет 500 миллионов тенге.
Деньги будут направлены Общественному фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.
Председатель ОФ Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Қайрат:
Я лично нахожусь в областях, пострадавших от паводков. Вижу, каковы масштабы бедствия. Мы единственный фонд, который предоставляет технику во всех регионах, пострадавших от паводков. Нам нужны генераторы, насосы, лодки надувные, большие моторные лодки, фонари, лопаты, мешки. Мы смогли оплатить часть стоимости, остальную технику нам предоставили в долг. Понимая, что средства нужны уже сейчас, мы снова обратились с просьбой о дополнительной помощи к Kaspi.kz. Нам нужны были 500 миллионов тенге на оплату выставленных счетов. Мы благодарны каждому казахстанцу за ваши пожертвования и Kaspi.kz за то, что постоянно на связи с нами и оказывают всю необходимую помощь. Эта помощь бесценна, и мы сможем продолжать помогать пострадавшим семьям!"
Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan был создан в 2020 году. Фонд оказывал помощь казахстанцам во время пандемии Covid-19, помогал пострадавшим при ЧС в Арыси, при пожарах в Семее, оказывает постоянную поддержку семьям с особенными детьми.
В конце марта команда Kaspi организовала онлайн-сервис в приложении Kaspi.kz. Каждый неравнодушный казахстанец может перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan для помощи пострадавшим. На данный момент фонду уже поступило более 145 миллионов тенге от более чем 100 тысяч казахстанцев.
Kaspi.kz также помогает своим любимым клиентам и партнерам и предоставляет отсрочки и списания по кредитам, кому это необходимо. Kaspi.kz внимательно следит за ситуацией и будет продолжать оказывать помощь.
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