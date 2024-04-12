Законопроект по защите женщин и детей от насилия приняли сенаторы
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе сегодняшнего заседания одобрили закон об усилении защиты прав женщин и безопасности детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
На заседании палаты сенаторы рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", - сообщает пресс-служба сената.
Главная задача законов - совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
Законом вводятся дополнительные правовые механизмы для обеспечения законных интересов женщин и детей и укрепления института семьи в стране.
Кроме того, усиливается ответственность за бытовое насилие", - подчеркнул спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя одобренные законы.
В рамках законов предусмотрены механизмы для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нормами законов определяются полномочия соответствующих уполномоченных органов, на законодательном уровне устанавливаются компетенции таких организаций, как центры поддержки семьи и контакт-центр "111".
В соответствии с нормами законов устанавливается уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои. В свою очередь, суд сможет установить особые требования в отношении поведения лица, совершившего уголовное правонарушение. Кроме того, предусматривается административная ответственность за буллинг, кибербуллинг, принудительную высадку детей из общественного транспорта. Уверен, одобренные законы будут содействовать обеспечению конституционных прав и интересов женщин и детей", - пояснил Ашимбаев.
Ранее законопроект приняли в мажилисе. Однако, когда он поступил в сенат, в соцсетях появилось много комментариев возмущенных пользователей, которые писали, что закон позволит органам опеки изымать детей из семьи. Опасения прокомментировал спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев.
Это важный вопрос - лишение родительских прав и изъятие детей из семей. Хочу на этот вопрос четко и ясно ответить, что таких норм в принятых законах нет. И все эти разговоры, все эти обсуждения являются некорректными, фейковыми. И они, действительно, вводят людей в заблуждение. В этих законах таких норм нет", - пояснил Ашимбаев.
По его словам, в силу каких-то причин определенные круги поднимают эти вопросы, делают вбросы в социальные сети, "и на это ведутся те ли иные граждане, начинают обсуждать, верить в такого рода инсинуации".
В реальности эти два закона направлены на защиту прав женщин и детей. Это первое. Второе: если проанализировать действующий кодекс "О браке и семье", вы там увидите очень широкий перечень (оснований, Прим. ред.) для лишения родительских прав. Это какие-то правонарушения, насильственные действия в отношении детей, употребление алкоголя и т.д. Мы же все эти годы не видели, чтобы в соответствии с этим перечнем, действующим на протяжении нескольких лет, чтобы родители массово лишались родительских прав. Такого не было и не будет в дальнейшем", - уточнил спикер.
Он подчеркнул, что соответствующие органы могут поднять вопрос о лишении родительских прав в каких-то исключительных, единичных случаях, когда совершаются жесткие насильственные действия или преступления в отношении детей.
Окончательное решение принимает суд, а он принимает его на основании интересов ребенка. Интересы ребенка приоритетны", - уточнил Ашимбаев.
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идет в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.