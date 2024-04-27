Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане

Некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в городах Алматы и Астане

Фото: КазСтандарт

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая текущего года вступают в силу изменения и дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения", сообщили в пресс-службе КазСтандарта.





Разработанные изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.





Из ключевых нововведений:





1. Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.





2. Введение новых дорожных знаков:





"Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;

"Диагональный пешеходный переход";

"Перестроение на параллельную проезжую часть";

"Конец параллельной проезжей части".





Особо хотим подчеркнуть, что предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей", - отметили в КазСтандарте.





Отмечается, что некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в городах Алматы и Астане.