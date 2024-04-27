Министры обороны стран - участниц ШОС обсудили проблемы международной и региональной безопасности

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества в Астане состоялось совещание министров обороны, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.





В ходе совещания была обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности, определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.





Было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений "Мирная миссия".





В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств - членов организации главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.





В своем выступлении глава МО РК Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект организации.





Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) - и соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение)", - отметил министр.





Жаксылыков предложил в рамках организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств.





По итогам совещания были подписаны протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике. В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.