Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей

Граждане Казахстана отправляют своих детей на получение образования в зарубежные страны, но должного контроля со стороны Миннауки и МИД не ведется

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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители общественного объединения "Власть-Общество-Диалог" в ходе пресс-конференции обсудили проблему вербовки граждан Казахстана в деятельность деструктивных религиозных организаций и незаконное изъятие органов у казахстанцев.





Как заявили участники конференции, граждане Казахстана отправляют своих детей на получение образования в зарубежные страны, но должного контроля со стороны Министерства науки и высшего образования и Министерства иностранных дел не ведется. Десятки компаний занимаются привлечением в иностранные вузы казахстанской молодежи, но их работа бесконтрольна. Также работа не ведется дипломатическим корпусом Казахстана за рубежом.





Эксперты рассказали о случаях психологической обработки для последующей вербовки молодых граждан.





Сначала создается большое давление на человека, он загоняется в угол. Когда ему становится тяжело жить, появляется какой-то человек, который может помочь ему в его беде. И дальше этот человек начинает его обрабатывать. Переселили на квартиру его для того, чтобы он был под круглосуточным наблюдением и обработкой", - цитирует общественного деятеля Жаркына Курентаева издание inbusiness.kz .





По его мнению, Министерство образования должно взять на контроль все агентские компании, которые сегодня отправляют молодежь за рубеж.





Напомним, казахстанского студента пытались завербовать в экстремистскую организацию за рубежом, сообщила мать молодого человека в ходе пресс-конференции.





О другой шокирующей истории, касающейся незаконной продажи своих органов молодыми людьми, рассказал юрист Олжас Абилькаир.





Молодой человек из города Арыси Туркестанской области находит в одной из соцсетей покупателей на почки. Договорившись, он приезжает в Алматы, его здесь подготавливают, он сдает анализы и у него изымают почку. Для этого подделывается куча документов. В том числе и документ о том, что между реципиентом и донором есть родственные связи либо сходство тканей", - цитирует юриста " Sputnik Казахстан".





По его словам, позже выяснится, что клиентом на почку был некий житель Атырау, который заплатил за нее 70 миллионов тенге. Донору же пообещали всего 10% от этой суммы. Но и ее не выплатили до конца.





Его условно вербуют на то, что, если он хочет получить оставшуюся сумму, он должен привести еще одного человека, который бы согласился продать свою почку (...) В итоге он никого не находит и приводит свою супругу. Супруга - недавно родившая молодая женщина. После прохождения всех процедур она также продает свою почку. Ей тоже обещают 7 миллионов, а в итоге дают 3,5-4 миллиона тенге", - сказал Абилькаир.





Далее организатор теневого бизнеса предлагает молодому человеку поработать на него. Обязанности простые: находить доноров, встречать и размещать их, возить по врачам. Последний соглашается, но вскоре попадает в неприятную ситуацию.





Одного человека они отправляют в Турцию. Там каким-то образом процесс операции не сходится (...) За то, что он нашел клиента, который не исполнил обязательств, на парня вешают долг около 20 миллионов тенге", - рассказал правозащитник.





Не выдержав психологического давления, молодой человек обратился с заявлением в полицию города Конаева. Однако вместо помощи, на которую рассчитывал, сам становится фигурантом уголовного дела по статье 116 УК РК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека) и попадает в следственный изолятор. Остальные, кто участвовал в истории, в том числе и тот, кого молодой человек называет организатором, находятся под подпиской о невыезде.





Этим занимается не фирма. Это некое физлицо - уроженец Жамбылской области, который сам является донором изначально. Он организовал некую группу, которая через соцсети находит таких доноров. Все его данные известны. Он вызывался в правоохранительные органы", - говорит Олжас Абилькаир.





При этом юрист объясняет, что, судя по фактам, описанным молодым человеком в письме, которое попало к нему, теневой бизнес поставлен на широкую ногу. Были даже факты, когда в качестве доноров приходили совсем юные молодые люди, студенты, которые задолжали деньги букмекерам и тотализаторам.





Но у них, понимая, что они молодые и их могут призвать в армию, обычно почки не берут. Слишком рискованно, так как в военкомате на медкомиссии, если увидят, что нет одной почки, последуют разбирательства", - рассказывает Абилькаир.





Юрист привел данные, что в Алматы из-за нехватки денег минимум 40 человек в год продают свои органы. Таким же промыслом занимаются некоторые студенты, обучающиеся за рубежом и нуждающиеся в дополнительных средствах на жизнь.





Для предотвращения ситуации с вербовкой людей общественные деятели обратились со следующими просьбами к правительству:





• к Министерству науки и высшего образования - объяснить, как работают компании по привлечению студентов в зарубежные вузы и какая на них возлагается ответственность за тех, кого они отправили учиться за рубеж;





• к Министерству здравоохранения - объяснить, насколько законна добровольная передача органа (бесплатно) второму лицу, не имея родственной связи, если у них только тканевая совместимость.