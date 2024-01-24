Премьер-министр РК дал ряд поручений после землетрясения в Алматы
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со 2-го, 3-го этажа. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения. Необходимо четко информировать о последовательности действий граждан в подобных ситуациях. Полагаю, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще. Население должно на практике знать алгоритм действий", - сказал Смаилов.
Он поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.
В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность", - сказал премьер.
Кроме того, он поручил Министерству здравоохранения и акимату Алматы принять необходимые меры для обеспечения лечения пострадавших.
Службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле. Наладить четкое взаимодействие между необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения", - сказал Смаилов.
Напомним, землетрясение было зафиксировано в 00.09 23 января в 264 км от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сообщил, что подземные толчки ощущались в Алматы силой 5 баллов, Шымкенте - 2 балла, Жамбылской области - 2-3 балла и области Жетысу - 4 балла.
По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет. В МЧС был незамедлительно развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС", - сказал глава МЧС.
Он отметил, что силы и средства государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений и система оповещения населения находятся в полной готовности.
Сейсмопрогнозной комиссией на территории Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи МЧС просит жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации", - отметил Сырым Шарипханов.