Животные из приюта голодают из-за отсутствия тендеров со стороны акимата Астаны
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В своих соцсетях сотрудники фонда "СтопОтлов" рассказали, что полгода назад заключили договор доверительного управления приютом. В нем было четко сказано, что они имеют право на участие в тендере по содержанию животных. На конец года финансирования на содержание животных в ветсервисе не оставалось.
Чем собирались кормить животных, не приди мы - неизвестно. Почему в октябре ветсервисом были запрошены и получены дополнительные деньги из бюджета на разные нужды - около 600 млн тенге, но не запрошено дополнительное финансирование на содержание животных - вопрос к прошлому руководству ветсервиса. Вероятно, для того, чтобы не облегчать нам задачу", - сообщили в фонде.
Там также добавили, что фонд имеет право на участие в тендере, а самого тендера нет.
Уже май на носу, а денег на содержание городских животных нет. На отлов деньги выделены и осваиваются, а на содержание? Интересный вопрос - не будь тут нас, тендер бы был проведен или животных бы просто морили голодом? В этом месяце мы с горем пополам выплачиваем зарплату. До сих пор. За март не все получили полностью. Люди возмущены, ведь они работают. Люди увольняются. Не можем погасить долг за корм, хотя бы частично, потому не можем взять корм в долг. Не можем оплатить комуслуги, и нас уже планируют отключать от электроэнергии", - сообщили в фонде.
Сотрудники фонда призывают власти города обратить на них внимание.
Нас топят. Целенаправленно, беспощадно. Нарушая законы страны, нормы морали. Люди уволятся и найдут другую работу, мы все продолжим свою жизнь. А животные в чем виноваты? Ведь это издевательство над ними", - говорят в фонде.
Напомним, в Казахстане, несмотря на протесты общественности, планируют внести законодательные поправки, разрешающие умерщвлять бездомных животных.
Стоит отметить, что казахстанцев регулярно шокируют случаи жестокого, бесчеловечного обращения с животными. В Павлодаре местная жительница облила кошку уксусом. В тяжелом состоянии питомца доставили в ветклинику. В Мангистау живодер застрелил собаку. В Костанайской области собак отстреливали на глазах у прохожих. В Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак.