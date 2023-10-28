На глазах у прохожих отстреливали собак в Костанайской области
Местные волонтеры отмечают, что действующий закон об ответственном обращении с животными в регионе не работает
Костанай. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем на глазах у прохожих отстреливали бездомных собак в селе Узунколь Костанайской области.
Жительница села Узунколь поделилась с зооволонтерами видео, на котором она запечатлела, как средь бела дня в селе отстреливают собак. В кадр попала и машина ветстанции. Сотрудник инспекции ответил возмущенной женщине, что разрешение на отстрел якобы у него есть, информирует tengrinews.kz.
Местные волонтеры отмечают, что действующий закон об ответственном обращении с животными в регионе не работает.
То, что произошло в Узункольском районе, - это полное нарушение закона. Эвтаназию в присутствии людей и детей нельзя делать, и тот факт, что произошло это не в ветеринарной клинике и среди бела дня, без комиссии, где собака была бы признана агрессивной, - это вопиющий случай", - заявила зооволонтер Юлия Соловьева.
Данный факт прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, сообщает inform.kz.
Факт отстрела собаки в поселке Узунколь, который был опубликован в социальных сетях, зарегистрирован. Полиция установила мужчину, который работает в одной из частных фирм по отлову животных. В настоящее время в отношении фирмы (юридического лица) возбуждено административное производство по статье 407-2 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными)", - проинформировали в полиции.
Уточняется, что фирме вынесен административный штраф в размере 30 МРП, что в денежном выражении составляет 103 500 тенге.
Ранее сообщалось, в Таразе вопреки закону о защите животных продолжают отстреливать собак.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".