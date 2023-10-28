На глазах у прохожих отстреливали собак в Костанайской области  

В прихожей дома была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел без дымохода и вентиляции

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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте предположительно от отравления угарным газом погибли родители и трое несовершеннолетних детей, сообщает - В Шымкенте предположительно от отравления угарным газом погибли родители и трое несовершеннолетних детей, сообщает OTYRAR





Погибшие проживали в частном доме. Во время рейдов по безопасности газовики отключили жилье от газоснабжения из-за состояния котла. По предварительной версии, хозяин дома подключился самовольно.





По словам соседей, семья была образцовой: глава семейства работал электриком, а мать медиком. Они воспитывали двух девочек и мальчика: 16, 15 и 11 лет.





В свою очередь специалисты аварийной бригады АО "КазТрагсГаз" сообщили, что в прихожей была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел без дымохода и вентиляции. Скорее всего, это и послужило причиной смерти семьи. Угарный газ сначала заполнил прихожую, а потом проник в комнаты.





Полицейские завели дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Точная причина трагедии станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.