В Таразе вопреки закону о защите животных продолжают отстреливать собак
По мнению зоозащитников, в законе об ответственном обращении с животными есть много пробелов
Тараз. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Зоозащитники Тараза жалуются на несоблюдение закона "Об ответственном обращении с животными".
По словам активистов, сотрудники ветслужбы Тараза продолжают отстреливать собак на улицах на глазах у взрослых и детей. Зачастую жертвами становятся домашние питомцы. Зоозащитники неоднократно жаловались в компетентные органы, но безрезультатно, сообщает телеканал "Хабар 24".
Сообщается что с начала года в Таразе отловили примерно 6 тысяч собак. Из них больше сотни доставили в пункт временного содержания, остальных умертвили якобы как агрессивных.
100 собак привезли сюда. Остальные… В законе написано 2-3 и более собак, которые считаются по закону - это агрессивные, это стая, отловили, умертвили", - сказал директор городской ветстанции Сакен Нуржаубаев.
На территории пункта временного содержания не хватает вольеров и будок, он рассчитан всего на 60 животных. Между тем в этом году на отлов и содержание четвероногих в регионе выделили 35 миллионов тенге.
Правила отлова гласят, что животное должно быть зарегистрировано, вакцинировано, поставлен чип, и при возможности выпустить в естественную среду либо заниматься распространением через социальные сети. Вы сейчас можете открыть социальные сети, страницу управления ветеринарии - нет этой работы. Есть что угодно, вплоть до рекламы банковских программ по сельскому хозяйству. Закон буксует и конкретно в нашем регионе он не работает", - рассказала Альянса зоозащитников РК Жанна Мамашева.
В законе "Об ответственном обращении с животными" есть много пробелов, считает депутат мажилиса Нартай Аралбай. Мажилисмен отметил слабую работу ветеринарных служб регионов по вакцинации и профилактике бешенства животных.
О необходимости внесения изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" мы говорили на заседании. Будем вносить корректировки. Наша задача предотвратить нападения бродячих животных на людей и незаконный отстрел собак. Нужно ответственно подходить к закону. Необходимо строить приюты и обеспечить вакцинацию собак", - сказал депутат.
Отмечается, что городские власти Тараза планируют в ближайшее время построить центр временного содержания бродячих животных. Уже провели конкурс по строительству.
Питомник будет расположен в конце улицы Аскарова. 19 миллионов выделено, по результатам конкурсных мероприятий у нас уже подрядчик определен, на следующей неделе уже строительство начнется", - рассказали в городском акимате.
По информации городской ветслужбы, в областном центре отловили и чипировали чуть больше двухсот собак. Для гуманного отлова закупили 11 клеток-ловушек.
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