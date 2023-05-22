В Степногорске живодер выбросил собаку из окна пятого этажа
Фото: polisia.kz
Кокшетау. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Степногорска выбросил из окна пятого этажа собаку. Животное погибло. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте "Степногорск не спит".
Житель 6 43 58 выкинул в нетрезвом состоянии собаку с пятого этажа. Свидетели есть. Заявление принято. Трус из дома не вышел. Собаку прикопал за соседней заброшенной. Следы крови пытались замыть", - говорится в сообщении.
По информации ДП Акмолинской области, по факту жестокого обращения с животным проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").
Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в стране. Недавно в Атырау собаку насадили на арматуру.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.
Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.