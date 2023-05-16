Пьяный житель Павлодара убил щенка, выбросив из окна третьего этажа

В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого квартала текущего года на коррупции в РК попались 414 человек - на 8% меньше, чем годом ранее. В их отношении были вынесены постановления о признании подозреваемыми.





Среди 414 подозреваемых в коррупции у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 человек - к средней тяжести, у 16 человек - к особо тяжким, у 3 человек - к статьям небольшой тяжести, информирует finprom.kz





Среди лиц, преданных суду за коррупционные преступления, большинство - 26,1% - составили сотрудники органов внутренних дел: 61 человек против 34 человек годом ранее. Среди преданных суду было немало и служащих акиматов и их структурных подразделений (39 человек), Министерства финансов (7 человек), Министерства индустрии и инфраструктурного развития (6 человек), а также сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (4 человека).





В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане: 64 человека - на 14,3% больше, чем годом ранее. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (55 человек, плюс 27,9%) и Туркестанская область (37 человек, минус 2,6%). Далее идут Шымкент (29 человек) и Актюбинская область (27 человек). Наименьшая численность подозреваемых была отмечена в Улытауской и Абайской (по 2 человека в каждом регионе), а также в Павлодарской (6 человек) и Кызылординской (8 человек) областях", - рассказали аналитики.





При этом они уточнили, что большинство лиц, в отношении которых вынесли постановления о признании подозреваемыми, подозревались в даче взятки - 155 человек. Еще 124 человека подозревались в получении взятки, 58 человек - в коррупционном мошенничестве, 19 человек - в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 18 человек - в злоупотреблении должностными полномочиями.