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В Атырау собаку насадили на арматуру
Фото: портал Мой город
Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акт живодерства произошел в среду, 17 мая, возле школы в микрорайоне Нурсая, сообщает портал "Мой город".
Волонтер и зоозащитник Мамучар Карлович рассказал, что сообщение об этом он получил от своих коллег. Приехав на место, обнаружил истекающую кровью собаку, которую в буквальном смысле насадили на арматурный прут.
Около недели вроде было затишье, никаких издевательств над животными не было. Но сегодня произошел вопиющий случай. Бедро собаки было проткнуто железным прутом от заземления возле многоквартирного дома, и песика буквально насадили на него", - рассказал он.
Волонтерам пришлось немало потрудиться, чтобы вызволить несчастное животное из железного плена. Они забрали собаку, чтобы оказать ей первую помощь.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области пока не прокомментировали инцидент.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.
Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.