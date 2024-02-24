Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект

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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал поправки в законопроект об ответственном обращении с животными, которые предусматривают умерщвление бродячих животных.





14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.





Когда мы принимали данный закон, конечно, мы предусматривали принцип отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска. Но, понимаете, в чем дело? На сегодня факты нападения на людей не уменьшаются. Не уменьшаются в силу того, чем больше становится бродячих собак. Понятное дело: проблема с питанием, и, конечно, они становятся агрессивными", - цитирует министра Tengrinews.kz .





Он отметил, что депутаты предложили два этапа.





Если это собаки, которые зарегистрированы, то они в приемных пунктах будут содержаться до 60 дней. Если бродячая, то есть незарегистрированное животное, то будет содержаться, по-моему, месяц. Но опять-таки его могут забирать частные приемные пункты также. Но если в случае необнаружения или, скажем, в случае отсутствия такового, то тогда, конечно, они подлежат эвтаназии", - приводит слова министра Zakon.kz .





Нысанбаев заверил, что в рабочих группах, обсуждающих поправки в законопроект, присутствует много представителей общественных организаций по защите домашних животных.





По мнению главы Минэкологии, эта мера не повлияет на имидж страны, мол, такая практика есть во многих странах мира.





Как отметили в издании, решение о развитии приютов для животных Нысанбаев не захотел обсуждать.





Насколько я знаю, по всем областям, желающим построить приюты, выделены огромные площади земель. Но это, наверное, процесс долгий, связанный с финансированием. Во всяком случае, сегодня мы имеем проблему с нападением на людей. И оно участилось, вы знаете. Поэтому здоровье человека прежде всего", - добавил он.





Стоит отметить, что зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo , депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте. Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.



