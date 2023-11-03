02.11.2023, 08:15 96336
Жителю Мангистауской области грозит уголовное наказание за убийство собаки
Фото: скиншот из видео
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена личность подозреваемого в убийстве собаки на месторождении в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Сотрудники полиции установили личность 45-летнего местного жителя. В ходе расследования стало известно, что инцидент произошел 24 октября на месторождении Кенесары Мангистауского района, сообщает inaktau.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 316 (Жестокое обращение с животным) УК РК. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - прокомментировали в ведомстве.
Ранее Ассоциация по защите животных в Казахстане Inucobo опубликовали видео, на котором мужчина достает предположительно оружие из автомобиля и делает смертельный выстрел в собаку.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на случившееся:
Где закон? Где защита? То есть любой человек, вот так, может разъезжать на джипе с оружием и отстреливать собак? Разве отстрел собак не запрещен на законодательном уровне? Разве это не жесткое обращение с животным? Почему не работает статья 316? Почему человек на видео, убивший собаку, не понес наказание? Почему полиция не работает?";
Убивают, калечат животных, и глазом не моргнув. Законы должны работать о жестокости над животными";
Нужно писать петицию с требованием соблюдения и ужесточения закона о защите животных. Если не мы, то никто".
Ранее сообщалось, что живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти.
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03.11.2023, 08:52 14641
На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа.
С самого утра водители выезжают в поисках горючего и простаивают часами в очередях на АЗС. А уже днем на заправках таблички "Газа нет". Такая картина для жителей Шымкента не нова: ежегодно на юге не хватает топлива. А эксперты говорят, ситуация только будет ухудшаться, сообщает "31 канал".
В Минэнерго пояснили, что южные АЗС несвоевременно заключали и оплачивали договоры. Доставка затянулась. Сейчас Шымкентский нефтеперерабатывающий завод отгрузил 642 тонны газа. В ближайшее время, обещают в Минэнерго, ситуация в мегаполисе стабилизируется.
По словам эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, ситуация будет только ухудшаться. Потребление газа растет с каждым годом. Если раньше в год казахстанцы расходовали 1,4 миллиона тонн голубого топлива, то уже в следующем году прогнозируют больше двух миллионов тонн. При этом производство, говорит эксперт, снижается. Это невыгодно - цена не покрывает расходы. Продавать газ должны дороже, говорит эксперт. Дефицит может перекрыть импортный, российский газ, но и там его стоимость выше.
Мы могли бы в теории оттуда импортировать, но, естественно, цена будет другой. У них там сейчас цена на внутреннем рынке 130-150 тенге в зависимости от субъекта Российской Федерации. С учетом логистики и так далее это будет 170-180 тенге", - сказал Олжас Байдильдинов.
Мощностей казахстанских НПЗ не хватает, а для того, чтобы расширить производство, потребуются вложения и годы. При этом все больше автолюбителей пересаживаются на авто с голубым топливом ради экономии. В Минэнерго ранее уже предупредили, что, вероятнее всего, цена на автогаз будет расти.
02.11.2023, 21:17 50541
В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения
Ранее подачу технической воды обещали восстановить 2 ноября
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновление технического водоснабжения на город переносится до 20.00 3 ноября, сообщает "Лада".
По информации ТОО "МАЭК", в связи с большим объемом ремонтных работ на магистральном трубопроводе подземной воды возобновление технического водоснабжения на город переносится до 20.00 3 ноября.
Ранее подачу технической воды обещали восстановить 2 ноября.
Ранее в ТОО "МАЭК" заявили об отключении технической воды в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе.
В сентябре премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону.
02.11.2023, 12:30 73261
ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Сергей Ершов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии на шахте Костенко.
В настоящее время в обществе справедливо поднимается вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных лиц в указанной трагедии. Существующая практика показывает, что сегодня необходим более жесткий контроль со стороны государства в отношении источников повышенной опасности", - заявил депутат на заседании сената.
Сергей Ершов подчеркнул, что виновные лица при аналогичных трагедиях не должны отделываться мягкими видами наказаний.
Нормы уголовного законодательства должны стать эффективным инструментов обеспечения промышленной безопасности", - отметил он.
Депутат также заявил, что за все время деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау" должным образом не проводилась работа по заблаговременной дегазации угольных пластов, что является основной причиной подобных трагедий.
По-прежнему используется оборудование, произведенное еще в прошлом столетии, а ведь изношенное оборудование - это потенциальная угроза для жизни и здоровья самих работников", - заявил сенатор.
По его словам, сегодня многие собственники промышленных предприятий, желая сэкономить деньги на замене оборудования, ограничиваются проведением экспертизы промышленной безопасности.
В этой связи для объективности оценки безопасности опасных производств считаем целесообразным наделить уполномоченный орган в области промышленной безопасности функцией по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также закрепить обязанность предприятий по своевременному его исполнению", - добавил Сергей Ершов.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
02.11.2023, 11:29 79246
Сколько этносов проживает в Казахстане, рассказали в Бюро нацстатистики
Свыше 24 тысяч человек отказались указывать свою национальность
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переписи населения 2021 года количество этносов, проживающих в Казахстане, составило 124, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, нанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульты, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что в вопросники раунда переписи 2021 года по национальности был добавлен вариант ответа "не указавшие".
Таким образом, 24,8 тысячи человек отказались указывать свою национальность. Также в 2021 году выбравших при переписи ответ "другая национальность" составила 47,5 тысячи человек, тогда как в 2009 году таких людей было лишь 8",- пояснили в пресс-службе.
Также сообщается, что по итогам переписи 2021 года численность казахов составила 13,4 млн человек, прирост с 2009 года составил 33,7%. В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%.
Также в числе национальностей с наибольшим количеством вошли русские - 2,9 млн человек, узбеки - 614 тысяч человек, украинцы - 387 тысяч человек и уйгуры - 290 тысяч человек", - проинформировали в бюро.
Кроме того, согласно данным переписи, 44,9% населения старше 5 лет владеют двумя языками, еще 28,6% - тремя языками.
По итогам переписи оказалось, что еще 1,7% разговаривают на 4 языках, 5 языков знают 0,2% населения. Доля полиглотов, знающих 6 языков, составила 0,1%, или 8 845 человек", - сообщили в пресс-службе.
Также в в бюро нацстатистики рассказали, какой религии придерживаются казахстанцы.
Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство - 17,2%, буддизм и иудаизм - менее 0,1%. Доля неверующих уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году", - добавил в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики.
02.11.2023, 10:42 84091
В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный охранник алматинской школы целовал в губы 11-летнюю ученицу.
Мать шестиклассницы заявила, что пьяный сторож приставал к ее дочери. Женщина рассказала, что мужчина передал ребенку документы, а после начал обнимать и целовать. Испуганная школьница сумела вырваться. Родители обратились с заявлением в полицию. Подозреваемого уже уволили, а учителя и администрация школы получили выговор, сообщает телеканал КТК.
Инцидент попал на камеру наблюдения. Пожилой мужчина передал шестикласснице задание. В какой-то момент начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян. Испуганная девочка сумела вырваться и сразу позвонила дедушке.
Охранник на тот момент был пьяный. В очень сильном опьянении. Потом он передал ей документы, схватил за руку и начал целовать. Как она сказала, с языком. В губы, да. Она отталкивалась. Она плакала. Она часто умывалась, истерила. Потом на следующий день она говорит: "Мама, ты меня не целуй больше. Уголовное завели дело. А директора и завуча, я считаю, убрать со школы", - сказала женщина.
Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину. Якобы в обмен на молчание предлагали путевку в санаторий.
Другие родители тоже возмущены до предела. Перепуганные мамы и папы дежурят у школы и требуют объяснений от директора и педагогов.
Директор школы подтвердила, что охранник действительно вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения и приставал к ученице. Руководитель учебного заведения уверяет, после этого инцидента она уволила сторожа. Ее заместитель и один из учителей получили выговор.
Замдиректора были в тот момент, меня не было. Я вообще в городе не была. Я была в отъезде. Охранник Таипов на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии, в алкогольном опьянении. В тот момент Таипов Масимжан пристал к ней, обнял ее. Наказание в виде выговора заместителю директора по воспитательной работе, завхозу, также учителю, который оставил задание на вахте", - говорит директор общеобразовательной школы Алматы № 160 Гульшат Аминова.
Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. За хулиганство охранника арестовали на 15 суток. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".
Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 124, часть 1 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Родители ребенка считают, что наказание должен понести не только сторож, но и администрация школы. Они требуют уволить директора учебного заведения.
02.11.2023, 09:34 90216
На кухнях в школьных столовых Алматы установили видеокамеры
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех 215 государственных школах города Алматы в пищеблоках столовых устанавливают камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день камеры уже установлены в 206 школах города. Об этом сообщили в городском акимате.
Как сообщила руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева, чтобы обеспечить школьников здоровым и рационально сбалансированным питанием в Алматы создается межведомственная экспертная группа. Она будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города. Согласно графику в течение календарного года представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будут посещать и осматривать все организации образования города.
На сегодняшний день руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", - отметила руководитель управления образования.
Напомним, что с 1 сентября 2022-2023 учебного года все учащиеся 1-4-х классов государственных организаций среднего образования обеспечиваются бесплатным питанием. Общий бюджет на 2023 год составил 20,4 млрд тенге из местного бюджета. Охват бесплатным питанием, включая детей из категории социально уязвимых слоев населения, на сегодняшний день составляет более 134 тыс. учащихся.
01.11.2023, 16:19 128791
Горноспасатели рассказали о сокрытии массовых нарушений безопасности на шахтах АМТ
Фото: instagram.com/msu.city
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Караганда. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Горноспасатели из профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы рассказали о массовых нарушениях безопасности на шахте имени Костенко, где погибли 46 горняков.
По словам спасателей, сегодня в 4 часа утра они вернулись с шахты имени Костенко. При этом они отметили, что по пути следования они обнаружили очаг возгорания, который им удалось потушить. Однако прежде чем они предотвратили очередную возможную трагедию, спасателям долгое время пришлось искать воду, так как в шахте отсутствовали элементарные средства тушения.
Со слов очевидцев, в новостных репортажах приписывают координацию спасательных работ акиму Карагандинской области и министру ЧС, хотя они не понимают специфику их работы, как и назначенный руководитель спасательной службы, которую передали в частные руки", - сказано в посте Instagram-канала msu.city, где опубликовано интервью горноспасателей.
По словам спасателей, свою работу они осуществляют в обмундировании 70-х, 80-х годов, а респираторы отслужили свой срок еще в 2018 году.
На шахтах АМТ было всегда множество нарушений. В лучшем случае из десяти огнетушителей работали два. Замечания, которые писали в актах, руководство скрывало и выписывали только формальные замечания, так как ранее государственную службу горноспасателей передали в частные руки, и в случае если руководитель выставлял все замечания, то шахта могла бы с ними разорвать договор… Горноспасателей постоянно запугивают, несогласных увольняют, но молчать о таком нельзя. Они требуют восстановить своих коллег, которые начали поднимать эти проблемы ранее", - сказано в публикации.
По информации Instagram-канала, в 2018 года службу горноспасателей передали в частные руки. С тех пор "горноспасатели утратили возможность на что-то влиять, и после обнаружения десятков нарушений, угольным предприятиям выписываются предписания лишь на на единицы несоответствий".
Предприятие действует из принципа если они выпишут много замечаний, то оно рискует оказаться без заказа со стороны владельца шахты, что в итоге влечет подобные происшествия как на шахте Костенко. Аттестацию самих же спасателей производят также формально, предприятие не имеет собственной технической базы для некоторых видов сдачи нормативов, в результате чего порядка 80% личного состава не проходят в полной мере аттестации", - говорится в посте.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
01.11.2023, 10:44 136501
В Казахстане питьевое молоко подорожало на 20% за год
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан питьевое молоко выросло в цене на 20% за год.
Как сообщает energyprom.kz, по итогам сентября текущего года молочные продукты подорожали на 16,1% за год. Среди всех молочных продуктов питания питьевое молоко выросло в цене на 20%, консервированное молоко - на 26,4%, творог - на 11,8%, твердый сыр - на 10,7%, кисломолочные продукты - на 15,7%. Среди кисломолочных продуктов кефир подорожал на 17,5%, сметана - на 16,6%, йогурт - на 9,8%.
В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 24,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 24,3% за год) и Улытауская (плюс 23,7%) области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10%", - проинформировали аналитики.
Также отмечается, что по итогам января-сентября текущего года производство молочных продуктов в стоимостном выражении достигло 444,5 млрд тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
В натуральном выражении производство обработанного жидкого молока и сливок составило 444,1 тысячи тонн - на 5,4% больше, чем за январь-сентябрь 2022-го. В то же время производство кисломолочных напитков сократилось на 0,6% за год, до 171,4 тысячи тонн. Впрочем, в этой категории национальные кисломолочные напитки - шубат и кумыс - в плюсе: на 5,7% и сразу на 52,8% соответственно", - заявили аналитики.
Кроме того, производство сыра и творога выросло на 16,6%, до 31,9 тысячи тонн, сливочного масла и спредов - на 23,3%, до 22,9 тысячи тонн. Между тем выпуск молока в твердой форме уменьшился на 41,9%, до 3,7 тысячи тонн. Выпуск мороженого в плюсе на 32,6%, до 46,5 тысячи тонн.
Сообщается, что по итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос на молочные продукты за исключением свежего молока на 82,5%.
В том числе спрос на обработанное жидкое молоко и сливки был перекрыт на 94,9%, на молоко в твердой форме - на 16,1%, на сыр и творог - на 55,6%, на сливочное масло - на 79,3%, на йогурт - на 84,4%, на сгущенное молоко и сливки - на 37,9%. Спрос на мороженое и лед местные компании перекрыли собственным производством на 82,6%", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 12% подорожало мясо.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?