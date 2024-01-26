Токаев раскритиковал слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации ЧС

Во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, на котором подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Акорда.





Критика президента коснулась как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.





Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкенте и 12 областях) ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований", 6 из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками", - отметил Токаев.





Он также обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере. По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.





В своем выступлении глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых - малой магнитуды.





Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания - не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже "тревожные чемоданчики". Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно", - заявил президент.





Кроме того, были затронуты вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения.





Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они итак уже почувствовали на себе. В такой момент главное - снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?". Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз SMS-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



