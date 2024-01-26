25.01.2024, 15:30 20736

Токаев раскритиковал слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации ЧС

Во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам
Токаев раскритиковал слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации ЧС
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, на котором подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Акорда.

Критика президента коснулась как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкенте и 12 областях) ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований", 6 из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками", - отметил Токаев.


Он также обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере. По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.

В своем выступлении глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых - малой магнитуды.

Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания - не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже "тревожные чемоданчики". Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно", - заявил президент.


Кроме того, были затронуты вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения.

Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они итак уже почувствовали на себе. В такой момент главное - снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?". Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз SMS-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
 
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Теги:ТокаевЗемлетрясениекритика

новости по теме

26.01.2024, 11:03 3566

Незаконные постройки вокруг аэропортов снесут в Казахстане

Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы по регулированию и контролю за строительством возле аэропортов и аэродромов с учетом требований безопасности полетов рассмотрели сегодня на совещании в Министерстве транспорта, сооющает пресс-служба ведомства.

Рассмотрение вопроса зонирования на приаэродромных территориях инициировали представители авиационной администрации Казахстана.

В совещании приняли участие представители Главной транспортной прокуратуры, центральных государственных и местных исполнительных органов, аэропортов и других организаций.

Министр транспорта Марат Карабаев поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль за ходом строительных процессов вблизи аэропортов РК.

По его словам, для обеспечения безопасности полетов важны системный подход и координация усилий всех заинтересованных сторон.

Местным исполнительным органам поручено взять на особый контроль устранение ранее возведенных строений на приаэродромных территориях.
 
26.01.2024, 11:03 2751

Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря

Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме моря
Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании института.

Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", - сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов.


Отмечается, что институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

Ранее глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.


Как сообщалось ранее, в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя, которая находится в критическом состоянии.

 
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Теги:КаспийИсследованиеинститут
25.01.2024, 21:10 40096

Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz

Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz
Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz
Фото: Акорда
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.

Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.

Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения еще большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.

Ранее глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом.
 
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Теги:ТокаеввстречаKaspi.kz
25.01.2024, 20:27 42041

Участники переговоров по Сирии рассказали о результатах 21-й встречи   

Участники считают, что такая практика будет продолжаться
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, как прошел 21-й раунд переговоров по Сирии и почему их стоит продолжать в Астанинском формате, передает корреспондент агентства.

На первый взгляд может казаться, что очередная встреча не показала видимых результатов. Таких прорывных решений, как раньше, сейчас нет. Но чем важны эти мероприятия в Астанинском формате - они позволяют нам нащупывать точки соприкосновения, которые помогают решать достаточно много существующих проблем", - поделился глава российской делегации.


По его словам, у стран-гарантов разные подходы к решению сирийского кризиса, но тем не менее переговоры продвигаются вперед.

Возникает какая-нибудь проблема - мы ее пытаемся решить. Поэтому у нас очень плотный контакт практически на всех уровнях между российской и турецкой стороной, между Россией и Ираном, между Турцией и Ираном. Это как раз позволяет нам находить (точки соприкосновения. - Прим. ред.). В этом и сила Астанинского формата", - объяснил спикер.


Он отметил, что казахстанской стороне была предоставлена возможность поучаствовать в совместном заявлении, непосредственно присутствовать на обсуждении текста. Участники считают, что такая практика будет продолжаться.

Мы очень благодарны руководству Казахстана в том, что они решили и дальше принимать участие в обеспечении Астанинского формата и в самих переговорах", - добавил Лаврентьев.


Он подчеркнул, что уровень доверия между сирийской властью и оппозицией достаточно низок. Участникам необходимо сделать все возможное, в том числе в Астанинском формате, чтобы этот уровень повысить.

Для меня это будет самый счастливый день, когда можно будет усадить в одном помещении сирийское правительство и оппозицию, дать им спокойно поговорить друг с другом и попытаться найти общий язык. Тогда действительно будет победа, если нам удастся это сделать", - спецпредставитель президента РФ.


Ранее сообщалось, что стороны международной встречи по Сирии сделали совместное заявление по итогам переговоров.

 
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Теги:СирияПереговорырезультаты
25.01.2024, 19:29 45131

В Талдыкоргане военнослужащие поздравили ветерана войны Ыскака Кусайынова со столетием

Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо
В Талдыкоргане военнослужащие поздравили ветерана войны Ыскака Кусайынова со столетием
Фото: МО РК
Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в регион заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов и военнослужащие Жетысуского гарнизона посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Кусайынова, сообщает пресс-служба Минобороны РК

Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо, пожелал ему здоровья, семейного благополучия и долголетия.

Великая Отечественная война стала испытанием для всего народа. В ней приняли участие около миллиона двухсот тысяч казахстанцев. Помнить о ратном подвиге и заботиться о ветеранах войны - долг каждого военнослужащего", - подчеркнул он.


Ыскак Абильпеисович родился 14 января 1924 года в селе Кольбай Аккольского района Жетысуской области. С 1942 года служил в дивизии "Зенит" Амурского военно-морского флота. За упорство, ловкость и выносливость молодого воина из Казахстана командование поощрило нагрудным знаком "Отличник Военно-морского флота".

С войны Ыскак Кусайынов вернулся в 1947 году. Создал семью. С супругой Бакыш Азбековной вырастил двух дочерей, которые подарили им 9 внуков, 26 правнуков и 3 праправнуков.

В мирной жизни после окончания в 1952 году педучилища он работал преподавателем. Подготовил и издал учебное пособие по методике обучения учащихся начальных классов малокомплектных школ.

Фронтовик побеседовал с военнослужащими, поблагодарил их за проявленное внимание и пожелал всем мира и благополучия. Отличным подарком для ветерана стали мелодии военных лет в исполнении военного оркестра Жетысуского гарнизона.
 
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Теги:ВетеранПоздравлениеВОВ
25.01.2024, 19:18 46426

Глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом

Токаев также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса
Глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом
Фото: Акорда
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023 году и ознакомился с планами на предстоящий период.

Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года. Как сообщил Куанышбек Есекеев, разработан план по строительству более 7 тысяч базовых станций. По его словам, компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию.

Глава государства также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентов будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Помимо этого, президенту доложили о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Этот проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.

Ранее глава государства принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова и обсудил с известным экономистом и общественным деятелем Оразалы Сабденом перспективы экономического развития страны.
 
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Теги:ТокаеввстречаЕсекеев
25.01.2024, 18:51 48121

Президент назвал приоритеты индустриальной политики

Токаев был проинформирован о локализации автопрома в Казахстане
Президент назвал приоритеты индустриальной политики
Фото: Акорда
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован об итогах работы компании и реализации индустриальных проектов по развитию и локализации автопрома в Казахстане.

Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6489 человек, из них на производстве - 1615 человек.

Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48 857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% - на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors - перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузова (CKD) в 2027 году.

Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабдена обсудили перспективы экономического развития страны.
 
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Теги:ТокаеввстречаСмагулов
25.01.2024, 18:10 49146

Президент и Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития Казахстана

Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций
Президент и Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития Казахстана
Фото: Акорда
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития страны, сообщает Акорда.

При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей.

Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.

Напомнив, что в прошлом году была принята концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.

Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.

В свою очередь Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.

Ранее Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана.
 
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Теги:ТокаевЭкономикаРазвитие

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