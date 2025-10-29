КНБ предотвратил теракт в Алматы   

Фото: скриншот из видео

Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами, - Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами, сообщили в пресс-службе комитета.





Все они арестованы, ведется следствие", - проинформировали в КНБ.









Кроме того, по данным КНБ, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана.





Информация о ходе расследования разглашению не подлежит.





За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шесть лиц.





Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, шесть из которых иностранцы.