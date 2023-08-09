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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы продолжают жаловаться на транспортный коллапс. Огромные заторы на дорогах стали образовываться из-за ремонтных работ на дорогах. Зачастую онлайн-карты показывают десятибалльные пробки.





Вчера жителей и гостей южной столицы возмутил непредвиденный транспортный коллапс. Утром, а также ближе к вечеру уровень загруженности дорог возрос до 10 баллов, а улицы города на карте приложений стали красными и темно-бордовыми, сообщает Orda.kz





В дорожных пробках встали все основные магистрали города. Вероятно, все из-за того, что власти города начали ремонт на ключевых улицах. Кроме того, резкое увеличение ДТП. При этом в редакцию поступают сообщения о том, что по магистральной улице Сатпаева в некоторых местах не функционируют светофоры.





Из-за ситуации на дорогах сервисы такси резко подняли стоимость поездки. Например, в 19.40 минимальная стоимость поездки от БЦ "Нурлы Тау" до пересечения улицы Саина и проспекта Абая составила более 3500 тенге. При этом за расстояние в 1,5 км перевозчики требуют оплату от 1500 тенге.





Уже два с половиной часа в пробке стоим. Это нормально разве? Как-то же можно было решить вопрос!" - ​возмущается автовладелец.





​У нас же акимат, полиция есть. Для чего они тогда нужны, если такие пробки?" - пишут водители.





К слову, некоторые нелицеприятные комментарии удаляют модераторы приложений. В акимате тем временем уверяют, что после завершения всех ремонтных работ в Алматы станет значительно больше качественных дорог.





В общей сложности на ремонт 230 улиц в этом году власти Алматы потратят почти $44,5 млн. За эти деньги собираются отремонтировать примерно 200 км магистралей. Стоимость аналогичных видов работ и строительных материалов по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 7-10 процентов.





Стоит отметить, что в Алматы стоит аномальная жара . Температура воздуха составляет около 40 градусов. Термометры в автомобилях фиксируют жару до 50 градусов. В такую температуру автолюбители зачастую вынуждены выстаивать в километровых пробках.





Как отмечалось ранее, причиной заторов на дорогах явился дорожный ремонт сразу в нескольких районах города. Власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби.





Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.





В таких условиях обоснованным становится обеспокоенность горожан за родных и близких, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь в случае приступа бригада скорой помощи рискует не успеть на вызов, попав в автомобильную пробку.





У многих жителей из-за повышенной температуры воздуха поднимается артериальное давление и ухудшается общее состояние, также жара особенно опасна для людей с болезнями сердца. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и вызвать проблемы с кровообращением", - предупреждают алматинские медики.





Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города за заторы на дорогах, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы.





Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. По завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.





Также на фоне высокой пожарной опасности, о которой предупреждают в ДЧС, обеспокоенность вызывает, что автозаторы могут стать серьезным препятствием для пожарных автомобилей. Преградой для проезда медицинской и пожарной бригад являются уплотняющая застройка и многочленные строительные площадки в городе. Жители Алматы неоднократно выражали недовольство, что хаотичная застройка, заборы, которыми огорожены стройплощадки являются помехой для проезда спецмашин.





На этой неделе с проблемами уплотняющей застройки и большого количества автотранспорта столкнулись пожарные службы, приехавшие тушить пожар в 16-этажке в микрорайоне Аккент. Напомним, страшный пожар произошел вечером 1 августа, чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла





Тушение пожара значительно осложнялось заставленными частными автомобилями. В этой связи департамент по ЧС города Алматы просит не создавать препятствия для проезда экстренных служб", - сообщили в ДЧС.





Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Нынешним летом жители ряда районов Алматы вынуждены терпеть неудобства из-за отключения воды. Напомним, жители Наурызбайского района пожаловались на длительное отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.





Также проблема с водоснабжением возникла в Медеуском районе города. Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы. Проблемы с подачей воды испытывали жители жители 50 многоквартирных домов и 4047 частных домостроений. Воду им будут подавали по графику





На периодическое отключение воды жалуются и жители Турксибского района.





Ежегодно в самый жаркий период отключают горячую воду на три недели. У жителей не остается выбора как греть воду на газе, чтобы помыться. Для семьи из 4-5 человек воду греем минимум час, в такую жару это просто испытание для людей. Зачем в Турксибском районе отключают воду почти на месяц ежегодно? Неужели нельзя проводить работы в менее жаркий период, например в мае или в сентябре", - рассказала жительница района Екатерина.





Алматинцы также обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города.





Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - переживает алматинка.





Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.





В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.





Депутат Закиржан Кузиев отметил , что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.





Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.





Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.





Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.





Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе Министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.



