Пожар в ЖК Аккент в Алматы: одна женщина скончалась

Фото: МЧС РК

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Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 1 августа в микрорайоне Аккент произошел пожар в 16-этажном жилом доме. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.





Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.





По данным управления, четверо детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Родители троих детей отказались от госпитализации.





12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Состояние остальных стабильное. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия", - проинформировали в ведомстве.





Отмечается, что были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них - 5 бригад интенсивной терапии. Всего пострадавших - 43 человека.





Напомним, по данным ДЧС, вызов о пожаре поступил 1 августа в 17.10. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу. Службы прибыли на место ЧП через 6 минут, было обнаружено горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 5-го по 16-й этаж на площади 80 квадратных метров.





На путях эвакуации создалось плотное задымление и высокая температура.





Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, на месте была организована работа газодымозащитной службы, звеньями ГЗДС спасено 70 человек, из них 35 человек с помощью спасательного колпака, остальные жители - при помощи специальной техники, эвакуировано 300 человек", - проинформировали в ДЧС.





Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов.









В 18.46 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматы.





Дополнено 02.08.2023, 09.30





Как сообщили в акимате, для пострадавших жителей дома № 54, где произошел пожар, организовали питание и ночлег, их разместили в гостинице и спортзале 178-го лицея.





Перед домом создан оперативный штаб, куда входят представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата, РМО, РОО. Управлением полиции организовано дежурство сотрудников полиции на месте в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества пострадавших граждан.





Также районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных квартир. Сообщается, что застройщик обязался восстановить квартиры.