В Алматы люди выпрыгивали из окон горящего ЖК
Фото: МЧС РК
Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 1 августа в 17.10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, д. 54, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
Открытым пламенем горела квартира на 5-м этаже 16-этажного жилого дома. Горели электрические кабели в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей.
По состоянию 18.46 пожар ликвидирован. Площадь пожара уточняется.
С верхних этажей эвакуируют людей. Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством 3-коленной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается.
На месте задействованы силы и средства ДЧС - 50 человек личного состава и 14 техники, из них 3 автолестницы.
Тушение пожара значительно осложнялось припаркованными возле дома автомобилями.
Очевидцы засняли, как люди выпрыгивают из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов.
Еще в 2008 году президент ТОО "TITUM" Юрий Цепурит в интервью агентству заявил, что у пожарных в настоящий момент нет эффективных средств спасения людей с высоты. Тогда Цепурит отметил, что, согласно мировой статистике, каждое высотное здание горит раз в 49 лет. Никто не может определить, в какой именно период из этих 49 лет произойдет возгорание. Но в связи с увеличением плотности застройки городов и увеличением высотных объектов статистика по количеству пожаров также увеличивается.
В настоящее время не существует четких требований строительных норм и правил для высотных объектов в Казахстане. Для каждого высотного объекта разрабатываются специальные технические условия, а это не всегда соответствует используемым технологиям в области безопасности объектов. Нужны стандартные нормы, которые были бы понятны, имели бы возможность выполнения и при этом были максимально эффективны", - сказал эксперт.