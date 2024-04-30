29.04.2024, 08:18 88761

Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области  

Площадь пожара составила 440 квадратных метров
Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области
Фото: скриншот из видео МЧС
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области произошло возгорание около 250 тонн сена. Площадь пожара составила 440 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным МЧС, вчера в Курмангазинском районе на окраине села Каракул произошло загорание около 250 тонн складированного сена на открытой территории.

Ночью пожарным удалось локализовать пожар на предварительной площади 440 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 04.32.

Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.


 
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Теги:ПожарАтырауская областьсено

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29.04.2024, 21:36 49211

Гибель детей в пожаре в Атырауской области: в больнице скончалась их мать

У нее было обожжено 95% кожного покрова
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 25 апреля около 6.00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию.

Как сообщает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.
 
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Теги:ПожарГибельдети
29.04.2024, 18:10 57926

Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни

В регионе построено более 500 километров дамб
Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни
Фото: Акорда
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы правительства.

Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", - подчеркнул Олжас Бектенов.


Отмечается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Кроме того, в регионе построено более 500 километров дамб.

Также глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.

Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", - добавил он.


Напомним, ранее президент поручил срочно восстановить разрушенное стихией жилье.
 
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Теги:АтырауПаводкиЧП
29.04.2024, 11:20 77911

Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах

В свои дома вернулись 38 521 человек
Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах
Фото: МЧС РК
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мониторинг паводковой ситуации на реке Урал в Атырауской области осуществляется с помощью дрона, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах возведено свыше 500 км дамб. В городе Кульсары откачано более 207 тысяч кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", - рассказали в МЧС


В свои дома вернулись 38 521 человек, в эвакопунктах остаются 6726 человек.

С начала паводка откачано свыше 12,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. В Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территорий общей площадью 403 гектара.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 20 тысяч человек и 2772 единицы техники, 335 водооткачивающих средств и 249 плавательных средств, 7 воздушных судов", - проинформировали в ведомстве.


На места постоянной дислокации возвращаются часть военнослужащих Минобороны из Алматы и Карагандинской области, ранее направленных в Западно- и Северо-Казахстанскую области.

Ранее сообщалось, что уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.

 
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Теги:ПаводкиРКУралобстановка
28.04.2024, 20:48 120666

Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток

Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток
Фото: МЧС РК
Семей. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя три дня спасатели ликвидировали пожар в природном резервате "Семей орманы", сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Природный пожар в Дмитриевском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.


По информации министерства, площадь пожара составила 0,8 гектара.

Ранее сообщалось, что на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы" горит лес.

Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.

Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.

Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
 
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Теги:ПожарРезерватЛес
28.04.2024, 19:10 121896

В Актау прорвало два крупных водопровода  

В Актау прорвало два крупных водопровода
Фото: Кадр из видео
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Актау произошло два прорыва на трубопроводах питьевой воды из-за изношенности инженерных сетей.

Очевидцы сняли на видео, как в 4 утра вода бьет фонтаном из-под земли, растекаясь на проезжую часть, сообщает lada.kz.


В "Каспий жылу, су арнасы" проинформировали, что ведутся работы по устранению прорыва. В одном жилом доме ограничили водоснабжение.

Авария повторилась утром уже в другом микрорайоне.

Коммунальщики заверили, что проблем с подачей питьевой воды в дома не ожидается. В обоих случаях прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей.
 
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Теги:Аварияводопровод
28.04.2024, 13:57 134331

Очередное избиение женщины попало на камеру в Актау  

Нападавшего арестовали
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Актау камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала очередное избиение женщины в ходе семейной ссоры.

Как видно на записи, инцидент произошел вечером 27 апреля. Судя по всему, семейная пара конфликтовала в лифте. Выйдя на этаже, предполагаемый муж потерпевшей нанес ей несколько ударов руками и ногами.


За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", - рассказали lada.kz в полиции.


Там добавили, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.

Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.

Напомним, 15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
 
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Теги:НасилиеИзбиениеженщина
27.04.2024, 17:13 171786

Паводки в Казахстане: впервые за всю историю наблюдений вода поступила в озера Кызылординской области

Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер
Паводки в Казахстане: впервые за всю историю наблюдений вода поступила в озера Кызылординской области
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о ситуации на водохранилищах страны.

Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории Казахстана. Половодье продолжается.

Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение 4 водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.

Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 82%.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 50%. В регионе продолжается период половодья.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

Вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища Улытауской области, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.
 
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Теги:ПаводкиСитуацияводохранилище
26.04.2024, 18:53 189016

Частичные отключения электроэнергии произошли в Алматы

Ремонтные бригады устранила повреждения
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова - Кожамкулова - Абая - Жамбыла.

Ремонтные бригады устранила повреждения, и электричество подали потребителям в обычном режиме.

Напомним, из-за сильного ветра и дождя в Алматы 24 апреля произошли аварийные отключения электроэнергии.
 
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Теги:ОтключениеАлматыэлектричество

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