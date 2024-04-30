Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области  

У нее было обожжено 95% кожного покрова

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Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия - Трагедия произошла 25 апреля около 6.00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию.





Как сообщает портал " Мой город " со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.





Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.





Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.