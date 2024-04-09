Срочно восстановить разрушенное стихией жилье поручил президент

Премьер-министр поручил мобилизовать все силы для борьбы с паводком

Фото: primeminister.kz

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области готовятся к паводку. Ситуация находится на особом контроле правительства, передает корреспондент агентства.





Как сообщила директор филиала "Казгидромета" в СКО Кымбат Мергалимова, сегодня наблюдается перелив на Сергеевском водохранилище на уровне 418 см.





Мы ожидаем, что уже в ближайшие сутки сформируется пик первой волны. Данная вода у нас проходит по трем районам (Шал акына, Есильский, Кызылжарский и город Петропавловск). На сегодняшний день по данным районам, по городу Петропавловску определены ожидаемые опасные отметки первой волны и дата их прохождения. По территории Есильского района мы ожидаем уже где-то к 14 апреля максимальные уровни, по Кызылжарскому району - 21 апреля и по Петропавловску - вода с Сергеевского водохранилища начнет поступать с 12-14 апреля и продолжит повышение свое до 23 апреля", - проинформировала Мергалимова.









Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Он проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске, предназначенных для защиты города и близлежащих населенных пунктов от паводков в случае перелива реки Есиль.





Личный состав и Нацгвардия задействованы. Полк тоже будет усилен. Минобороны подключены, поэтому сил должно хватить. Сейчас нужно мобилизоваться. Предстоящие 2-3 дня очень плотно нужно поработать, чтобы не допустить серьезных разрушений. Важно, чтобы не пострадали люди", - подчеркнул Бектенов.









По данным правительства, в настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище. В целом для пропуска талых вод было проведено шесть вскрытий дорожного полотна на автодорогах. Предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство. Всего в противопаводковых работах задействовано порядка 3000 человек.





Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.





Дополнено 09.04.2024, 14.20

В ближайшее время начнется срочная эвакуация 239 жителей поселка Заречный в СКО, В ближайшее время начнется срочная эвакуация 239 жителей поселка Заречный в СКО, сообщили в правительстве.





Как доложил аким Петропавловска первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, вода подойдет к селу через 3 дня. По его словам, укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой находится 132 дома из 200.





Людям нужно объяснить, что в сравнении с 2017 годом подтопления этого года масштабнее, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть 2 дня", - сказал Роман Скляр.





Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12-14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.



