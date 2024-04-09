В Казахстане из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек
Фото: МЧС
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 - ребенок, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ерасыл Сайпаш.
От свыше 1739 жилых домов и 1743 придворовых территорий отведена вода. В аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек, более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов", - сообщил спикер.
По его словам, подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях: в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил Ерасыл Сайпаш.
Дополнено 08.04.2024, 12.24
Медицинские работники осуществляют осмотр эвакуируемого населения и оказывают медицинскую помощь пострадавшим, заверили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Всего медиками ЦМК осмотрено более 800 человек, в том числе 268 детей. Оказана медицинская помощь 80 человек, госпитализировано 4 человека", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 08.04. 2024, 14.30
В Петропавловске эвакуируют 200 человек, постоянно проживающих на дачах.
На данный момент специалисты УП и ЧС Петропавловска в срочном порядке эвакуируют дачников. Мы вынуждены закрыть подъездные пути, за исключением эвакуации животных", - рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
В Акмолинской области спасатели эвакуируют жителей города Есиля и села Камышенка.
Из-за поднятия уровня реки Есиль было подтоплено 5 частных жилых домов и 18 многоквартирных жилых домов. Спасатели эвакуировали 32 человека, из них 12 детей (…) Из села Камышенка эвакуированы 34 человека, из них 14 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Из-за поднятия уровня реки Колутон и обильного снеготаяния произошло подтопление 36 придворовых территорий и 8 частных жилых домов.
В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов.
Подтоплено 427 дачных домов. Объявлены 6 ЧС местного масштаба. Эвакуировано 7048 человек, из них 3665 детей, 19 человек с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах расположены 1455 человек, в том числе 604 ребенка. В безопасные места отогнано 4580 домашних животных", - отчитались в министерстве.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.