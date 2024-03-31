30.03.2024, 21:11 11351
Халатность и непрофессионализм: Токаев отчитал министров за плохую подготовку к паводкам
Фото: Акорда
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны, сообщает Акорда.
В совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководство администрации президента и другие должностные лица.
Они доложили главе государства о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.
Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь", - сообщает пресс-служба главы государства.
За непринятие своевременных противопаводковых мер строгие выговоры объявлены:
- первому вице-премьеру Роману Скляру;
- министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову;
- акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.
Строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии объявлены акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.
Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги.
По поручению Токаева в стране создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. Ему предстоит:
- усилить противопаводковые работы во всех регионах, и прежде всего обеспечить безопасность граждан;
- оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.
После совещания премьер-министр Олжас Бектенов пообещал привлечь всех виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
По последним данным МЧС, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
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30.03.2024, 11:56 21966
Пострадавшим от паводков семьям начали выплачивать компенсации в Костанайской области
Фото: акимат Костанайской области
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Костанай. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводков семьям.
Первыми выплаты на общую сумму 18 млн 400 тыс. тенге получили 33 семьи из села Кызыл Жулдыз. В среднем выплата на одну семью составила более 557 тыс. тенге.
По информации областного акимата, в трех пострадавших районах созданы комиссии по возмещению ущерба.
Оказывается единовременная социальная помощь в размере 50 МРП, или 184,6 тыс. тенге. При возникновении ущерба недвижимому и движимому имуществу пострадавшим произведут выплаты за счет средств местного бюджета. Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, которых привлекают местные исполнительные органы", - сообщили в акимате.
Помощь пострадавшим также окажут неравнодушные граждане и предприниматели.
Ситуация с паводками, особенно в южных регионах области, находится под личным контролем акима Кумара Аксакалова.
В настоящее время в области затопило 161 участок, в том числе 130 жилых домов и 31 подворье.
На всех участках задействованы силы и средства в количестве 965 человек, 496 единиц техники, 164 мотопомпы, 22 плавательных средства, 4 воздушных судна", - сообщили в акимате.
Спасено 716 человек, из них в Аркалыке - 357 человек, в Амангельдинском районе - 195 человек, в Жангельдинском районе - 164 человека.
Ранее в Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Напомним, вчера режим ЧС ввели в четырех районах Актюбинской области.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
29.03.2024, 18:57 45331
Во сколько обходится казахстанцам содержание депутатов
В прошлом году на содержание депутатского корпуса было выделено 6,5 миллиарда тенге
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Содержание обеих палат парламента обходится казахстанцам примерно в 6,5 миллиарда тенге в год.
Именно такая сумма была выделена из республиканского бюджета на депутатский корпус в 2023 году, рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.
По его словам, в эту сумму входят зарплаты депутатов, перелеты, командировочные и суточные расходы.
Глава Минфина РК подчеркнул, что информация по расходам на парламент страны открытая. Поэтому каждый казахстанец вправе знать о бюджете парламента.
Напомним, еще в 2020 году общественник Санжар Бокаев на своей странице в Facebook писал, что на содержание одного депутата страна тратит 92 млн тенге в год.
Вот почему государство малоэффективно. По аналогии это то же самое, если бы в частных компаниях создавали многочисленный административный персонал с непомерно высокими окладами. Бизнес не протянул бы и месяца", - пишет Бокаев.
Он предложил депутатам парламента отказаться от мерседесов S-класса.
Только одно это решение позволит экономить более 1 млрд тенге ежегодно", - подчеркнул тогда общественник.
Напомним, в настоящее время в мажилисе рассматривают несколько законопроектов, один из которых касается ответственного обращения с животными. Во время презентации законопроекта один из депутатов Мархабат Жайымбетов предложил сократить сроки содержания животных в отловах, а затем убивать их с помощью эвтаназии, поскольку длительное содержание бродячих собак, по мнению мажилисмена, обходится дорого.
29.03.2024, 18:11 46551
Количество правонарушений в сфере строительства выросло на 35%
Самое распространенное и грубое нарушение - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет количество нарушений в сфере строительства. За год число административных правонарушений выросло на 35%, сообщает Energyprom.
Проблематика в регионах и мегаполисах общая: многочисленные нарушения строительных регламентов со стороны подрядчиков, отсутствие жесткого контроля за качеством от госорганов", - пишут автора материала.
За прошедший год количество административных правонарушений в строительной сфере в РК выросло на 35,1%. Судя по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за январь-декабрь 2023 года было зарегистрировано 5,2 тыс. таких административных дел.
Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 1,7 тыс. таких фактов. Второе место по количеству нарушений занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. фактов. В сравнении с 2022 годом число административных дел по этой статье выросло на 28,2%. В три раза больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и в два раза больше - фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию", - сообщается в статье.
При этом уголовные дела за недоброкачественное строительство в Казахстане - редкость. За прошлый год по статье 278 УК РК было зарегистрировано всего 5 таких дел, годом ранее - 3.
Авторы материала считают, что предпосылки многих перечисленных нарушений проистекают из несовершенства действующего законодательства. К примеру, в проекте нового Строительного кодекса, который находится на обсуждении в мажилисе парламента, предлагается закрепить в законодательстве исключение по общему гарантийному сроку на отдельные конструкции или материалы, по которым производителями указаны свои сроки эксплуатации.
С одной стороны, это фактически снимает со строителей часть ответственности в случае рисков в рамках гарантийного срока, с другой - стимулирует подрядчиков использовать стройматериалы с более длительной гарантией. Выходит, фактически вопрос выбора материалов, их качества лежит в плоскости ответственности подрядчиков, а не государства. Это один из принципов саморегуляции строительного рынка. И здесь на первый план выходит именно внутренняя система строгих требований и регламентов, по которым работает строительная компания. К сожалению, в стране предостаточно примеров недоброкачественного строительства фирмами-однодневками, которые возводят дома с многочисленными нарушениями и исчезают", - пишут авторы.
Только за прошлый год специалисты управления градостроительного контроля Алматы выявили 1,1 тыс. нарушений в сфере строительства - на 13% больше, чем двумя годами ранее. Госинспекторами в суды было подано 86 исков о сносе незаконных объектов (плюс 62,3%).
Авторы также пишут о строительстве в Алматы.
Несмотря на то, что в РК существуют государственные нормативы по строительству в сейсмических зонах, в мегаполисе продолжают появляться непонятные конструкции, в том числе кирпичные, возведенные безо всяких СНиПов и даже без проектов. А ведь для сейсмических территорий, к которым относится южная столица, предъявляются более высокие требования. Например, арматура должна применяться большего диаметра - 22-28 мм (для несейсмических районов - 12-16 мм). Фактически в два раза толще должны быть стены и фундаментные плиты. Выдерживать такие стандарты, как правило, могут только крупные компании, обладающие накопленным опытом и внутренней системой контроля", - подчеркивается в материале.
Другой важный вопрос, который казахстанцы часто задают в своих жалобах: почему проекты жилищного строительства не всегда проходят государственную экспертизу и строятся без надзора со стороны госорганов?
По данным Министерства промышленности и строительства РК, в прошлом году 86% объема рынка услуг по экспертизе в строительстве принадлежало частным компаниям и только 14% - государственной. Теперь же предлагается монополизировать рынок этих услуг и полностью передать его в ведение государства.
Также в новом проекте кодекса предлагается внедрить меры оперативного реагирования и планового инспектирования строительного объекта со стороны ГАСК, поскольку сейчас госинспекторы в сфере строительства могут проверять качество проводимых работ только на основании жалобы.
29.03.2024, 16:14 52356
Пятнадцать фактов незаконного недропользования выявлено в Алматинской области
Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4 млрд тенге
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Конаев. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области выявлено 15 фактов теневого недропользования. Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4 млрд тенге, сообщает природоохранная прокуратура региона.
Расследуются 5 уголовных дел по статье 334 УК РК (Самовольное пользование недрами).
Выявлено 5 фактов неправомерной выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, 33 факта выходов за пределы контрактных территорий, 23 факта проведения работ по добыче полезных ископаемых в пределах водоохранных полос, 70 фактов неисполнения обязательств по рекультивации участков недропользования и около 120 недропользователей, действующих без согласования и соблюдения санитарно-защитных зон", - сообщили в прокуратуре.
К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица уполномоченных органов, к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 4 млн тенге привлечено 41 лицо, расторгнуто 7 контрактов, приостановлена деятельность более 30 недропользователей, внесено 5 исков об отзыве лицензий и 20 исков о понуждении недобросовестных недропользователей ликвидировать последствия недропользования (рекультивация).
Также установлено, что 24 недропользователя на протяжении более 3 лет не могли реализовать свои права на использование земельных участков для добычи полезных ископаемых из-за местных исполнительных органов. В настоящее время 13 предпринимателям предоставлены права землепользования.
Также на координационном совете решено создать мобильную группу по противодействию незаконному обороту полезных ископаемых; разработать алгоритм для сотрудников правоохранительных и заинтересованных госорганов по сбору необходимых материалов при выявлении фактов незаконной добычи; усилить контрольные функции уполномоченных органов в сфере недропользования и т.д.
29.03.2024, 14:00 57016
В Астане состоялось заседание экспертной рабочей группы при совещании министров обороны ШОС
Представитель Минобороны проинформировал участников заседания о ходе подготовки совещания министров обороны государств - членов ШОС
Фото: gov.kz
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось XIX заседание экспертной рабочей группы при совещании министров обороны Шанхайской организация сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Стороны обсудили ход реализации протокола XVIII заседания экспертной рабочей группы при совещании министров обороны государств - членов ШОС от 6 декабря 2023 года", - проинформировали в пресс-службе.
Также представитель Министерства обороны РК проинформировал участников заседания о ходе подготовки совещания министров обороны государств - членов ШОС. Кроме того, был предложен к рассмотрению проект методических рекомендаций по его организации и проведению.
На заседании группы была также озвучена информация о подготовке к фестивалю военных оркестров государств - членов ШОС "Труба мира - 2024". Мероприятие организовано в рамках председательства Казахстана в ШОС и в соответствии с планом сотрудничества министерств обороны государств - членов международной организации на 2024-2025 годы", - добавили в министерстве.
Напомним, Казахстан призывал страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности.
29.03.2024, 12:46 60561
В Алматы снесли пять незаконно построенных объектов в горной местности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы снесли пять незаконно построенных объектов в горной местности, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
На сегодня не все застройщики соблюдают проектные решения. И, как показывает практика, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации. Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по 5 из них на сегодня был произведен снос объектов", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате напомнили, что в Алматы усилен контроль за застройкой на горных склонах и в предгорье.
В июне 2022 года маслихатом города утверждены инициированные акиматом изменения в плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов. Принятые изменения отражены в генеральном плане города Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений с жителями города и экспертами внесен ряд предложений. Одно из них - перевод более 4270 гектаров земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что на проектирование объектов в предгорной местности управлением городского планирования и урбанистики на основании обращений граждан выдаются исходные данные при наличии инженерно-геологических изысканий грунтов.
По данным управления градостроительного контроля города Алматы, в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м - 89 и в текущем - 32", - добавили в акимате.
Напомним, эксперты заявили о растущей опасности от застроек в предгорьях Алматы.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
29.03.2024, 12:00 63141
Международный форум "Астана" и Боаоский азиатский форум подписали меморандум о сотрудничестве
AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок
Фото: telegram/Aqorda
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Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках участия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум "Астана" и BFA подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира", - проинформировали в пресс-службе.
AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок", - добавили в пресс-службе президента РК.
Напомним, вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума
29.03.2024, 11:08 59966
Это самые масштабные паводки за последние годы - премьер-министр РК
Фото: МЧС РК
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала паводкового периода в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской, Абайской областях спасено и эвакуировано 4694 человека, из них 1682 ребенка, сообщили в МЧС РК.
По данным ведомства, воздушными судами эвакуировано 447 человек, из них 180 детей.
Силами МЧС и акиматов откачано более 2,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тысяч мешкотар и 31 587 тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и 55 единиц плавательных средств, 12 воздушных судов", - отметили в МЧС.
По информации ведомства, подтопленными остаются 435 частных жилых домов и 329 дворовых территорий в 7 регионах страны, а также 75 дачных домов и 9 зданий в Актюбинской области, 12 дворов многоэтажных жилых домов, детский сад и ж/д больница в Акмолинской области.
На контроле находится 18 размывов автодорог, из них 4 моста и 14 дорожных полотен. Без транспортного сообщения находятся 26 населенных пунктов", - сообщили в МЧС.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Он отметил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Сейчас главное - спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. После будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с генеральным прокурором. Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы. Режим ЧС объявлен в ряде регионов. Мой первый заместитель Роман Васильевич Скляр работает на месте в наиболее пострадавших регионах", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он отметил, что риски подтоплений имеются в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области.
Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.
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