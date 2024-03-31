Пробки на границе с Россией: в пяти регионах РК ограничат движение

Фото: акимат Алматинской области

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Конаев. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.





Ширина прорыва составляет примерно 4-5 метров, а полный объем водохранилища - 1,36 миллиона кубометров, фактический объем - 700 тысяч кубометров. Средняя глубина составляет 10 метров, на данный момент заполнено на 60%. Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет и далее в пруды, где все шлюзы открыты для сброса воды в транзитном режиме", - сообщает акимат Алматинской области.





На месте находятся личный состав и начальник ДЧС, а также аким области.













Тем временем в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили, что на Чаганском водохранилище в ЗКО организовано круглосуточное дежурство. Информация в центральный аппарат подается ежечасно.





Для подготовки к весенним паводкам осенью вода в водохранилище сбрасывается до мертвого объема. Сейчас идет активная фаза развития паводковой ситуации. Уровень воды в Чаганском водохранилище находится на отметке 26,66 метра", - отметили в ведомстве.





Уровень реки Жайык на данный момент - 225 сантиметров. Ежесекундно прибывают 32 кубометра паводковых вод, в то время как пропускная способность Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы - 125 кубометров в секунду, уточнили в министерстве.





Система включает в себя каскад из четырех водохранилищ. Их общий проектный объем составляет 260 млн кубометров. Водохранилища наполнены на 55%.





В случае прихода большого объема паводков лишняя вода будет сбрасываться в реку Жайык", - сообщили в министерстве.





Там пояснили, что разрешенный объем водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы - 607 млн кубометров воды. В этом году ожидается, что система примет порядка 500-600 млн кубометров воды. Этот объем близок к критическому.





Напомним, вчера вечером плотину прорвало в Айтекебийском районе Актюбинской области. Из-за разлива воды из сел Талдысай и Жургенова эвакуированы 300 человек.



