Паводки в Казахстане: в регионы отправлены дополнительные силы МЧС
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило в пострадавшие от паводков регионы дополнительные отряды спасателей.
Этой ночью в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей РОСО Алматы. Личный состав направляют для ликвидации паводковых последствий. С целью выполнения спасательных задач с собой сотрудники РОСО взяли резиновые и моторные лодки, альпинистское снаряжение, а также средства жизнеобеспечения", - сообщает пресс-служба МЧС.
Также ведется поставка гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Сельчанам доставят по воздуху продукты питания, предметы гигиены, а также необходимую одежду и одеяла. Кроме того, в населенный пункт прибудет группа спасателей РОСО МЧС РК и психологи. Ранее в Берсиева эвакуировали 380 человек, в том числе 160 детей. Теперь всех пострадавших планируют переправить в специально подготовленный эвакуационный пункт района Уил.
Кроме того, сводно-спасательный батальон из 26 военнослужащих и 2 единиц техники выехал из Усть-Каменогорска в поселок Большенарым Катон-Карагайского района ВКО.
Дополнительные группы спасателей также отправлены из Жетысуской области в область Абай и на север Казахстана из Туркестанской области, а столичные спасатели оказывают помощь коллегам из Акмолинской области в поселках Коянды, Караоткель и Кажымукан.
В настоящее время паводковая ситуация в некоторых регионах остается крайне напряженной.
В Айтекебийском районе Актюбинской области в 21.40 прорвало плотину. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 149 человек из 45 частных жилых домов в селе Талдысай и в селе Жургенова. 251 человек эвакуировался самостоятельно.
Вчера в области талыми водами также затопило село Каратал Уилского района. В эвакуационном пункте находятся 246 человек, в том числе 117 детей. По информации Минобороны, несколько жителей пришлось экстренно эвакуировать с помощью вертолета с крыши затопленного строения.
Вчера в регион прибыл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он проинспектировал паводковую ситуацию в селе Тамды Алгинского района, где проживают свыше 2 тыс. человек. Вчера произошел прорыв на дамбе у реки Илек, и вода пошла в село, сообщает пресс-служба правительства.
Жители попросили первого вице-премьера оказать содействие в ремонте дамбы и очистке русла реки Илек, чтобы избежать потопа в следующем году в паводковый период.
Ситуация находится под постоянным контролем премьер-министра и правительства в целом. Все необходимые меры будут приняты. Гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, будет оказана всяческая помощь", - пообещал жителям Скляр.
В настоящее время решается вопрос о ремонте дамбы.
Сегодня Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он осмотрел с вертолета подтопленные участки Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучил обстановку в Уральске. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, ситуацию усугубил сильный дождь. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС, эвакуировано 874 человека.
В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей. Дополнительно задействованы два вертолета МИ-8 Погранслужбы КНБ", - доложил Скляру глава региона.
В области создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба.
Вице-премьер поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан, а также пообещал оказать необходимую помощь со стороны правительства.
Для оказания психологической и информационной поддержки и помощи в 6 регионах страны в круглосуточном режиме функционируют телефоны горячей линии МЧС:
- Астана - 8 (7172) 704-114;
- ДЧС Актюбинской области - 8 (7132) 548 - 657;
- ДЧС ЗКО - 8 (7112) 554 - 088;
- ДЧС Костанайской области - 8 (7142) 501 - 960;
- ДЧС Акмолинской области - 8 (7162) 551 - 484;
- ДЧС Кызылординской области - 8 (7242) 244 - 161.
Напомним, вчера режим ЧС ввели в четырех районах Актюбинской области
В Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.