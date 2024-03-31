30.03.2024, 18:39 31316
Плотину водохранилища прорвало в Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области
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Конаев. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.
Ширина прорыва составляет примерно 4-5 метров, а полный объем водохранилища - 1,36 миллиона кубометров, фактический объем - 700 тысяч кубометров. Средняя глубина составляет 10 метров, на данный момент заполнено на 60%. Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет и далее в пруды, где все шлюзы открыты для сброса воды в транзитном режиме", - сообщает акимат Алматинской области.
На месте находятся личный состав и начальник ДЧС, а также аким области.
Тем временем в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили, что на Чаганском водохранилище в ЗКО организовано круглосуточное дежурство. Информация в центральный аппарат подается ежечасно.
Для подготовки к весенним паводкам осенью вода в водохранилище сбрасывается до мертвого объема. Сейчас идет активная фаза развития паводковой ситуации. Уровень воды в Чаганском водохранилище находится на отметке 26,66 метра", - отметили в ведомстве.
Уровень реки Жайык на данный момент - 225 сантиметров. Ежесекундно прибывают 32 кубометра паводковых вод, в то время как пропускная способность Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы - 125 кубометров в секунду, уточнили в министерстве.
Система включает в себя каскад из четырех водохранилищ. Их общий проектный объем составляет 260 млн кубометров. Водохранилища наполнены на 55%.
В случае прихода большого объема паводков лишняя вода будет сбрасываться в реку Жайык", - сообщили в министерстве.
Там пояснили, что разрешенный объем водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы - 607 млн кубометров воды. В этом году ожидается, что система примет порядка 500-600 млн кубометров воды. Этот объем близок к критическому.
Напомним, вчера вечером плотину прорвало в Айтекебийском районе Актюбинской области. Из-за разлива воды из сел Талдысай и Жургенова эвакуированы 300 человек.
Всего из-за паводков в Казахстане эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. По прогнозу Казгидромета, высокая опасность затоплений из-за обильных осадков сохраняется в 4 областях страны: Жетысуской, Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской.
новости по теме
30.03.2024, 16:13 35106
Более 200 человек эвакуировали из затопленных квартир в Кокшетау
В городе подтоплены 16 частных домов, 29 подворий, 12 территорий многоквартирных жилых домов, подвал железнодорожной больницы и первый этаж детсада "Ертөстік"
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Кокшетау. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня в Кокшетау из затопленных водой квартир и домов было эвакуировано 220 человек, среди которых 35 детей.
Многие из них разъехались по родственникам, 51 человек был помещен в Кокшетауский городской центр социальной адаптации", - пишет агентство Kazinform.
Вчера в областном центре была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Минувшей ночью река Кылшакты преподнесла очередной сюрприз и вновь вышла из берегов, затопив близлежащие дворы и дома. По последним данным, в областном центре подтоплены 16 жилых домов, 29 дворовых территорий частных жилых домов, 12 территорий многоквартирных жилых домов, подвальное помещение железнодорожной больницы и первый этаж садика "Ертөстік", - говорится в информации.
По словам и.о. начальника ДЧС Акмолинской области Каната Доспаева, вчера с затопленных территорий и из жилых домов откачали воду, однако вечером прошел дождь, из-за которого уровень воды в реке Кылшакты вновь повысился.
Произошли переливы через уже сделанные земляные насыпи и последующие их размывы в трех местах, в результате чего произошло подтопление. После того как произошел размыв существующих наших земляных насыпей, силами департамента по ЧС совместно с акиматом начались работы по эвакуации населения", - рассказал Доспаев.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что прогноз по паводкам неутешительный.
Все говорят, что вот такого прихода пришлой воды никогда не было. Аномальные природные катаклизмы привели к тому, что в два раза приток воды увеличился в реке Кылшакты. Мы ожидаем еще дополнительный приток воды, поэтому принято решение объявить чрезвычайную ситуацию, потому что необходимо укреплять берега", - заявил глава региона.
Чиновники заявляют, что все пострадавшие обязательно получат компенсацию.
Будет создана комиссия, будет учтен весь ущерб и в рамках действующего законодательства будет возмещен причиненный им вред", - пообещал Ахметжанов.
Однако пострадавшие кокшетаусцы не уверены, что компенсация покроет их ущерб. Горожане по собственной инициативе открыли сразу несколько пунктов по сбору одежды и постельных принадлежностей для пострадавших от наводнения.
Сегодня политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Напомним, из-за паводков в Казахстане эвакуированы уже свыше 7 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
30.03.2024, 15:18 37306
Свыше 10 тысяч человек эвакуировали из-за паводков в Казахстане Дополнено
Фото: Минобороны РК
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 7 тысяч человек эвакуировано с начала наступления паводков в Казахстане.
Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7783 человека, из них 2800 детей. В пунктах временного размещения находится 3131 человек, из них 1093 детей", - сообщает пресс-служба МЧС РК.
В аварийно-спасательных работах задействовано более 6 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники и 12 воздушных судов МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии.
На контроле республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абай.
Откачано более 3,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 300 тыс. мешкотар и 45 тонн инертного материала, доложили в ведомстве.
Дополнено 30.03.2024, 16.50
По прогнозу Казгидромета, вплоть до 5 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Синоптики обещают дождь, иногда с переходом в снег. Сильные осадки ожидаются 30 и 31 марта на юге страны: в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях, а 3 апреля - в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. Высокая опасность затоплений сохраняется в 4 областях страны: Жетысуской, Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской.
Дополнено 30.03.2024, 19.36
Количество эвакуированных из-за паводков казахстанцев превысило уже 10 тысяч.
В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Ұлытау и Абай спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5101 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 5497 человек, из них 1739 детей", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, талые воды размыли 29 автодорог и 4 моста.
Напомним, режим ЧС из-за паводков объявили в Семее, Кокшетау, Уральске, Темиртау, Костанайской и Актюбинской областях.
В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
30.03.2024, 14:46 39001
Режим ЧС объявили в Темиртау
В результате повреждения водопровода без воды остались все жители микрорайона Правый берег
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Темиртау. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау объявили режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения водопровода. Без питьевой воды остались все жители микрорайона Правый берег.
Сложность ремонтных работ заключается в том, что сезонный паводок затрудняет доступ к поврежденному участку ремонтным бригадам. До восстановления водоснабжения жителям будет обеспечиваться подвоз воды", - сообщает ekaraganda.kz со ссылкой на акимат Темиртау.
Аким города Ораз Таурбеков обратился к жителям.
Уважаемые темиртаусцы, из-за возникшего вчера технологического нарушения на участке водовода, обеспечивающего питьевой водой жителей Правого берега, мы были вынуждены временно приостановить подачу питьевой воды в этот район. Принимая во внимание все последствия сложившейся ситуации и руководствуясь нормами действующего законодательства, мною объявлен режим чрезвычайной ситуации. В рамках которой мы примем все необходимые меры, для того чтобы в кратчайшее время восстановить штатный режим подачи питьевой воды", - сообщил глава города.
Ранее режим ЧС из-за паводков объявили в Семее, Кокшетау, Уральске, Костанайской и Актюбинской областях.
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
30.03.2024, 13:57 40426
Пробки на границе с Россией: в пяти регионах РК ограничат движение
Фото: gov.kz
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения, сообщает Погранслужба Комитета национальной безопасности РК.
В ведомстве подчеркнули, что ограничения в 5 областях Казахстана - Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской - вводятся в связи со сложной паводковой ситуацией.
Пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", - предупредили в комитете.
Ранее в Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
30.03.2024, 13:05 42056
Снежная лавина сошла на Большом Алматинском озере
Жертв, пострадавших и разрушений нет
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Большом Алматинском озере в горах Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Общий объем сошедшей массы 1800 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - отметили в ведомстве.
Ранее в ведомстве обратились к алматинцам с просьбой воздержаться от походов в горы. По словам спасателей, за трое суток в горах Алматы сошло более 30 так называемых мокрых лавин. Шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы, подчеркнули в ведомстве.
Причиной лавин и разрушений в Алматы стали интенсивные осадки.
30.03.2024, 11:33 44421
Экстренное совещание по паводковой ситуации в стране проведет Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны, сообщает Акорда.
Сегодня по прибытии из Китая глава государства проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами. О принятых решениях общественность будет проинформирована незамедлительно", - информирует пресс-служба президента.
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. В Айтекебийском районе Актюбинской области прорвало плотину, из двух сел эвакуированы 300 человек. В эвакуационном пункте также находятся 246 жителей села Каратал Уилского района. Некоторых из них пришлось экстренно эвакуировать с помощью вертолета с крыши затопленного строения. МЧС опубликовало телефоны горячей линии, которые круглосуточно работают в 6 регионах Казахстана.
Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Напомним, вчера режим ЧС ввели в четырех районах Актюбинской области.
В Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
30.03.2024, 09:31 46676
Паводки в Казахстане: в регионы отправлены дополнительные силы МЧС
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило в пострадавшие от паводков регионы дополнительные отряды спасателей.
Этой ночью в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей РОСО Алматы. Личный состав направляют для ликвидации паводковых последствий. С целью выполнения спасательных задач с собой сотрудники РОСО взяли резиновые и моторные лодки, альпинистское снаряжение, а также средства жизнеобеспечения", - сообщает пресс-служба МЧС.
Также ведется поставка гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Сельчанам доставят по воздуху продукты питания, предметы гигиены, а также необходимую одежду и одеяла. Кроме того, в населенный пункт прибудет группа спасателей РОСО МЧС РК и психологи. Ранее в Берсиева эвакуировали 380 человек, в том числе 160 детей. Теперь всех пострадавших планируют переправить в специально подготовленный эвакуационный пункт района Уил.
Кроме того, сводно-спасательный батальон из 26 военнослужащих и 2 единиц техники выехал из Усть-Каменогорска в поселок Большенарым Катон-Карагайского района ВКО.
Дополнительные группы спасателей также отправлены из Жетысуской области в область Абай и на север Казахстана из Туркестанской области, а столичные спасатели оказывают помощь коллегам из Акмолинской области в поселках Коянды, Караоткель и Кажымукан.
В настоящее время паводковая ситуация в некоторых регионах остается крайне напряженной.
В Айтекебийском районе Актюбинской области в 21.40 прорвало плотину. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 149 человек из 45 частных жилых домов в селе Талдысай и в селе Жургенова. 251 человек эвакуировался самостоятельно.
Вчера в области талыми водами также затопило село Каратал Уилского района. В эвакуационном пункте находятся 246 человек, в том числе 117 детей. По информации Минобороны, несколько жителей пришлось экстренно эвакуировать с помощью вертолета с крыши затопленного строения.
Вчера в регион прибыл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он проинспектировал паводковую ситуацию в селе Тамды Алгинского района, где проживают свыше 2 тыс. человек. Вчера произошел прорыв на дамбе у реки Илек, и вода пошла в село, сообщает пресс-служба правительства.
Жители попросили первого вице-премьера оказать содействие в ремонте дамбы и очистке русла реки Илек, чтобы избежать потопа в следующем году в паводковый период.
Ситуация находится под постоянным контролем премьер-министра и правительства в целом. Все необходимые меры будут приняты. Гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, будет оказана всяческая помощь", - пообещал жителям Скляр.
В настоящее время решается вопрос о ремонте дамбы.
Сегодня Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он осмотрел с вертолета подтопленные участки Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучил обстановку в Уральске. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, ситуацию усугубил сильный дождь. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС, эвакуировано 874 человека.
В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей. Дополнительно задействованы два вертолета МИ-8 Погранслужбы КНБ", - доложил Скляру глава региона.
В области создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба.
Вице-премьер поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан, а также пообещал оказать необходимую помощь со стороны правительства.
Для оказания психологической и информационной поддержки и помощи в 6 регионах страны в круглосуточном режиме функционируют телефоны горячей линии МЧС:
- Астана - 8 (7172) 704-114;
- ДЧС Актюбинской области - 8 (7132) 548 - 657;
- ДЧС ЗКО - 8 (7112) 554 - 088;
- ДЧС Костанайской области - 8 (7142) 501 - 960;
- ДЧС Акмолинской области - 8 (7162) 551 - 484;
- ДЧС Кызылординской области - 8 (7242) 244 - 161.
Напомним, вчера режим ЧС ввели в четырех районах Актюбинской области
В Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
29.03.2024, 19:39 53066
В Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска
Фото: КНБ РК
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Костанай. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу РК в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", сообщает Пограничная служба КНБ РК.
Всем планирующим пересечь границу на этом участке рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Он отметил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
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