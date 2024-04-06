05.04.2024, 11:35 31941
В Актюбинской области прорвало еще одну плотину
Фото: кадр из видео
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Актобе. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Хромтауском районе Актюбинской области из-за притока талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища, сообщает пресс-служба акимата региона.
Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, из них 4 детей, 11 человек с зимовки Табантал. Их разместили в школе села Бескоспа", - информирует diapazon.kz.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Позже прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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05.04.2024, 21:04 11676
Паводки в Казахстане: зоны риска и эвакуация населения
В ВКО в зоне риска находятся пять районов
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Костанай. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с повышением уровня реки Теректы для обеспечения безопасности проводится заблаговременная эвакуация пенсионеров и детей из села Коктал Аулиекольского района Костанайской области в количестве 32 человек. Эвакуация производится в село Аулиеколь, сообщает сайт "Костанайские новости".
Ранее премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, в которой сохраняются риски подтоплений и ведутся работы по предупреждению ЧС.
На большей части Восточно-Казахстанской области обстановка остается стабильной. Вместе с тем в зоне риска 5 районов, где в конце зимы выпало большое количество снега: Маркакольский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Улкен Нарын и Алтай. Уровни воды в реках пока ниже критических. Однако ожидается резкое потепление до +19 градусов Цельсия - к середине апреля в регионе риски паводков увеличиваются.
Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижают уровень воды. В настоящее время Бухтарминское водохранилище позволяет принять сток рек в объеме еще 20 кубических километров. По прогнозным данным, в предстоящие 3 месяца ожидается прибытие до 15 кубических километров воды.
05.04.2024, 19:18 15946
Людей эвакуируют из Жылыойского района Атырауской области
Эвакуировано 130 человек
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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 апреля, для оповещения населения, проживающего в зоне возможного затопления, в Жылыойском районе Атырауской области была включена сирена тревоги, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Автобусом проводится эвакуация жителей в 10 эвакуационных пунктов. В настоящее время эвакуировано 130 человек, из них 84 детей.
Берегоукрепительные работы проводятся круглосуточно. В работах задействованы сотрудники МИО, полиции, воинской части, ДЧС в общем количестве 323 сотрудника, 142 единицы техники и 4540 человек из числа волонтеров и местных жителей.
Пассажирский поезд из 5 вагонов бесплатно перевозит население со станции Кульсары в Атырау.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек.
05.04.2024, 15:27 23961
Прорыв плотины водохранилища в Алматинской области: под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек
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Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Алматинской области зарегистрировали уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища, сообщили в региональной прокуратуре.
По факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища в Алматинской области региональной прокуратурой было зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Халатность".
В ведомстве напомнили, что прорыв плотины произошел 30 марта.
В результате были наполнены чаши двух озер нижестоящих по руслу реки Жармуханбет и, как следствие, под угрозой подтопления оказалось 2 населенных пункта, где проживает свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована. Развернутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтеров удалось не допустить трагических последствий", - рассказали в прокуратуре.
По данным ведомства, в 2017 году водохранилище было передано по договору доверительного управления ИП "Петровой Л.", при этом конечным балансодержателем является ГКП на ВХ "Илиирригация" управления сельского хозяйства Алматинской области.
05.04.2024, 14:44 25516
Паводковая обстановка: 19 тыс. человек эвакуированы, в девяти областях объявлен режим ЧС
Фото: Акорда
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской, было отмечено в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек, было отмечено в ходе заседания.
Согласно прогнозу, в ближайшее время в целом по стране ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона. Продолжается интенсивное снеготаяние и наполнение водоемов. На сегодняшний день площадь покрытия снега в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%. С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС, доложил заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры.
Все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес и все средства будут расходованы строго целевым способом", - заверил глава кабмина.
Также решается вопрос возмещения ущерба владельцам погибшего во время паводков скота.
Дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут", - сказал Бектенов.
Также было отмечено, что имеются регионы, где ранее были приняты необходимые меры и поэтому последствия паводка оказались не столь разрушительными. Так, к примеру, в Карагандинской области, несмотря на значительный объем прибывшей воды, подтопления населенных пунктов минимальны. 6-7 лет назад вокруг поселков были сооружены дамбы и вырыты отводные каналы. Эти простые и доступные решения на деле доказали свою эффективность, отметили в пресс-службе правительства.
В этой связи по каждому населенному пункту поручено до осени текущего года принять необходимые меры для недопущения разрушительных паводков. Акимы будут регулярно отчитываться в правительстве о проделанной работе.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков сделают отсрочку по кредитам на 3 месяца.
Напомним, в Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
05.04.2024, 14:10 26701
Из-за перекрытия трасс порядка четырехсот жителей Атырауской области эвакуированы поездом
Людей довезут до Атырау
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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за перекрытия автодорог людей из паводкоопасных районов Атырауской области эвакуировали поездом, сообщили в АО "Пассажирские перевозки".
5 апреля АО "Пассажирские перевозки" вывезли около 400 жителей Атырауской области пассажирским поездом из паводкоопасной зоны. Из них 99 человек - это дети.
В компании напомнили, что из-за подтопления полностью приостановлено движение транспортных средств на участке Кульсары - Доссор, в связи с чем было принято решение направить пассажирский поезд для эвакуации жителей региона.
Людей довезут со станции Кульсары до Атырау. Проезд для пассажиров был бесплатный, отметили в пресс-службе.
Между тем сообщается о переливе автодороги в Северо-Казахстанской области. Там на пяти участках залило республиканскую трассу Рощинское - Корнеевка - Волошинка. Высота воды на некоторых участках достигает 35 сантиметров.
Для устранения проблемы задействовано 8 единиц техники и 10 сотрудников. Также установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Проводятся работы по созданию вала из инертного материала, а также предпринимаются меры по сливу талых вод", - рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день из-за разлива воды движение на дорогах ограничено в шести областях страны.
05.04.2024, 08:36 38851
В селе Талапкер близ Астаны произошел проран искусственного канала
Фото: МЧС РК
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Талапкер Акмолинской области произошел проран искусственного канала, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Вчера ночью в Целиноградском районе в селе Талапкер из-за интенсивного снеготаяния и притоком талых вод произошел проран искусственного канала, проходящего вдоль села Талапкер", - проинформировали в МЧС.
Силами сотрудников ДЧС и МИО в течение 30 минут проран восстановлен, производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперштаба в ЗКО отметил, что наводнений такого масштаба в прошлом не было.
04.04.2024, 20:59 61336
Камыш горит на площади два гектара в Жамбылской области
Пожар произошел вблизи села Кенес
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Тараз. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кенес Жамбылской области, вдоль государственной границы с Кыргызстаном, горит камыш, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По предварительным данным, площадь пожара составляет два гектара. На место горения прибыли силы и средства МЧС РК.
Напомним, в марте на побережье Каспийского моря больше недели продолжалось тушение камыша на территории КГУ "Курмангазинское лесничество",в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области. На труднодоступной болотистой местности тлел камыш на площади 148 га.
04.04.2024, 12:42 72676
Вернувшихся в свои дома сельчан вновь эвакуируют в ЗКО
Фото: МЧС РК
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Уральск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вернувшихся в свои дома жителей в Западно-Казахстанской области вновь пришлось эвакуировать из-за угрозы подтопления.
Более 700 жителей сел Узунколь, Юбилейный, Кемер, Жана Омир и Барбастау, расположенных ниже водохранилища Узунколь Теректинского района, эвакуировали вчера из-за угрозы переполнения водоема.
Всего эвакуировали 705 человек, из них 230 детей. Во время эвакуации было задействовано 112 человек и 39 единиц техники. Сейчас укрепляют дамбу. В случае прорыва водохранилища угроза подтопления пяти сел остается. Талая вода спала, эвакуированные возвращаются в свои дома", - сообщает "Мой город" со ссылкой на департамент ЧС ЗКО.
Жители села Узунколь рассказали, что некоторые односельчане еще вчера вернулись в свои дома, а некоторые приехали к себе домой сегодня.
Вот только вернулись, а вода дошла до поселка, прибывает. Уже зашла на улицу по окраине. Самое интересное, что нас снова эвакуируют. Возможно, прорвало дамбу", - рассказала жительница Узунколя.
В акимате сельского округа подтвердили информацию, что селе снова началась эвакуация. Дамбу не прорвало, сообщили в акимате, на водохранилище были переливы и вода дошла до села Узунколь.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов.
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