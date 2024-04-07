Прорыв дамбы в Актюбинской области: прокуратура завела уголовное дело
Фото: скрин с видео
Актобе. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с угрозой подтопления местными исполнительными и уполномоченными органами района принято решение об эвакуации жителей села имени Т.Жургенова. Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 детей) из 178 дворов, подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что из-за прорыва плотины пойма реки Иргиз вышла из своего русла.
Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, в связи с чем село им. Т.Жургенова осталось без электричества, воды и газа", - говорится в информации.
Плотина "Щербаковское" находится на балансе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".
В 2023 году на основании договора государственных закупок, заключенного между ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" (заказчик) и ПК "СК Гранд Канал" (подрядчик) проведены и завершены ремонтные работы плотины и объект принят в эксплуатацию. Однако в паводковый период принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей, а также организациям села им. Т.Жургенова", - заявили в прокуратуре.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 371 УК РК "Халатность". Дело будет расследовать департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области.
Напомним, плотину прорвало вечером 29 марта. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 149 человек из 45 частных жилых домов в селе Талдысай и в селе Жургенова. 251 человек эвакуировался самостоятельно.
Сегодня режим ЧП Из-за паводков объявили в Жылыойском районе Атырауской области.
Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.